Un astéroïde plus gros que le Corcovado passera près de la Terre ce mois-ci

Un astéroïde « potentiellement dangereux » plus gros que la colline du Corcovado (à Rio de Janeiro) passera près de la Terre en janvier. Découvert en 1994 par un observatoire en Australie, le (7482) 1994 CP1 il mesure environ 1,1 km de diamètre et est un objet rocheux du groupe Apollo.

À son approche la plus proche de la Terre, à 18 h 51 HAE le 18 janvier, elle sera à environ 1,9 million de km de nous. Cela représente un peu plus de 5 fois la distance moyenne entre la Terre et la Lune.

Le (7482) 1994 PC1 effectue une révolution autour du Soleil tous les 572 jours, sa distance à notre étoile variant entre 0,9 et 1,8 unités astronomiques (UA). Une UA est la distance entre la Terre et le Soleil, environ 150 millions de km.

Position de (7482) 1994 PC1 par rapport aux « planètes intérieures » du système solaire, calculée au 1er janvier 2022.

Image : Tomruen / Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

L’astéroïde a ses paramètres orbitaux bien connus, et il n’y a aucun risque de collision avec notre planète, ni sur cette approche ni dans le futur. La dernière fois qu’il est passé aussi près de nous, c’était le 17 janvier 1933, lorsqu’il a atteint 1,1 million de km.

Avec une luminosité de 10 sur l’échelle de magnitude, il sera invisible à l’œil nu. Cependant, il peut être vu avec un bon télescope. Pour un observateur à Brasilia, il apparaîtra à 62° au-dessus de l’horizon sud-ouest à partir de 19h45, descendant progressivement jusqu’à ce qu’il se couche à 0h44 le 19.

L’astéroïde est-il dangereux ou non ?

Selon la définition de l’Union astronomique internationale (UAI), tous ceux qui s’approchent de la Terre à moins de 7,5 millions de km et qui ont une taille supérieure à 140 mètres doivent être classés comme astéroïde potentiellement dangereux (PHA), ce qui leur confère le diamètre potentiel de causer des dommages régionaux importants en cas d’impact.

C’est-à-dire que (7482) 1994 PC1 répond aux deux exigences même s’il n’y a aucune chance d’impact. En fait, la probabilité d’impact n’est même pas prise en compte lors de la classification d’un astéroïde comme PHA ou non.

Néanmoins, les astéroïdes potentiellement dangereux doivent être surveillés en permanence afin que nous puissions remarquer tout changement dans leur orbite qui pourrait présenter un risque d’impact à l’avenir. Mais c’est tout.

