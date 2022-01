Pourquoi le béton romain antique était-il si solide ? Une tombe vieille de 2000 ans détient le secret

Des scientifiques de l’Université de l’Utah, aux États-Unis, ont effectué une analyse chimique de la tombe de Caecilia Metella, un mausolée vieux d’environ 2 000 ans, pour découvrir pourquoi le béton utilisé dans la Rome antique était si résistant.

Selon les chercheurs, la composition du matériau est très similaire au ciment utilisé aujourd’hui (connu sous le nom de « ciment Portland »), en ce sens qu’il provient du chauffage du calcaire et de l’argile, ainsi que du sable, de la cendre, de la chaux et du fer, en un four. La masse résultante est ensuite refroidie et pulvérisée avec de légers ajouts de gypse. Cependant, le mortier utilisé à Rome était composé de morceaux de brique et de roche de la taille d’un poing.

Le mausolée de Caecilia Metella est considéré comme l’un des bâtiments les mieux conservés de la Rome antique, et les scientifiques ont à ce jour analysé la raison de sa durabilité (Image : Wikimedia Commons/Reproduction)

« La constitution de ce monument historique et innovant, situé sur la Via Appia Antica, indique que [Caecilia Metella] c’était une personne de grand prestige social », a déclaré la géophysicienne et co-auteur de l’étude, Marie Jackson. « Et le béton utilisé apporte une présence forte et résiliente même après 2 050 ans [de sua construção]”.

En fait, la femme qui donne son nom au mausolée était une personne de la noblesse, la fille d’un consul qui épousera plus tard Marco Licinius Crassus, le fils d’un général qui, avec Jules César et Gnaeus Pompée le Grand, formera le soi-disant « premier triumvirat ».

Le mausolée a été construit au milieu des années 30 avant JC et se compose d’une tour en forme de tambour, positionnée sur une base carrée, mesurant 21 mètres (m) de hauteur et 29 mètres de diamètre. Il est considéré par les historiens comme l’un des monuments les mieux conservés des premières années de la République romaine, après l’abolition de l’Empire.

Jackson, qui a une curiosité naturelle dans la profession pour les bâtiments romains, a visité la tombe en 2006, prenant quelques échantillons pour étude. Selon elle, le jour de sa visite était assez chaud, mais l’intérieur du mausolée était frais et aéré. « Hormis les pigeons au centre de la structure circulaire, l’atmosphère était très calme », a-t-il déclaré.

La fondation du mausolée est constituée d’un mélange de tuf, un type de roche formée de cendres volcaniques comprimées sous une pression extrême, et de lave provenant d’une éruption survenue il y a environ 260 000 ans. Le podium et la rotonde ont plusieurs couches de béton très épais, avec des blocs de travertin (un type de calcaire, composé de calcite, d’aragonite et de limonite) utilisés comme squelette, et les murs de la tour ont une épaisseur de 7,3 m.

En utilisant la technologie du Massachusetts Institute of Technology (MIT), Jackson a pu identifier non seulement les minéraux qui composent la construction, mais aussi comment les agrégats volcaniques dans le béton se compriment de manière à ne pas laisser passer l’air ou autres matériaux, effets du temps qui, dans un travail de bétonnage normal, laisseraient l’ouvrage exposé à l’érosion.

Le document avec tous les détails peut être consulté à l’adresse Journal de l’American Ceramic Society.

