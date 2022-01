James Webb : Le bouclier solaire du télescope commence à prendre forme

Les ingénieurs de la NASA ont franchi une nouvelle étape dans la mise en service du télescope spatial James Webb (JWST) : avec l’extension de deux supports horizontaux, son bouclier solaire ressemble déjà à la forme finale de « cerf-volant » qu’il aura une fois terminé.

La manœuvre a débuté par l’extension du bras bâbord, qui a débuté à 15h30 (GMT) ce vendredi (31) et s’est achevée à 18h50. Le deuxième bras a commencé à être tendu à 20h31, la manœuvre s’étant achevée à 00h13 ce samedi (1). En raison du temps d’achèvement, les ingénieurs de la NASA ont pris une pause samedi (1) et reprennent leurs activités ce dimanche (2).

Avec cela, ils peuvent affirmer que les 107 dispositifs de libération de la membrane pare-soleil, chacun crucial pour la mise en service, ont été déclenchés avec succès. Au total, le JWST dispose de 178 « actionneurs non explosifs », dont 107 ont été utilisés pour protéger et replier le bouclier du dollar pendant et après le lancement.

Lorsqu’il est allongé, le pare-soleil de James Webb a la forme d’un cerf-volant (ci-dessus). Image : NASA

Alors que les bras intermédiaires s’étendaient lentement horizontalement depuis le vaisseau spatial, chacun propulsé par un moteur, ils ont entraîné avec eux les membranes pliées du pare-soleil. Cela l’a étendu à sa pleine largeur de 14 mètres.

« Les bras intermédiaires font le gros du travail pour déplier et tirer les membranes du bouclier solaire dans cette forme désormais emblématique », a déclaré Keith Parrish, directeur de l’observatoire Webb au Goddard Space Flight Center de la NASA.

Au cours des prochains jours, l’équipe séparera puis tendra individuellement chacune des cinq membranes du pare-soleil, les étirant dans leur forme finale. Cela créera un espace entre les membranes pour permettre à la chaleur de rayonner, rendant chaque couche successive du bouclier plus froide que la couche en dessous.

Les ingénieurs de Webb commenceront par la couche inférieure – la couche la plus large et la plus plate, qui est la plus proche du Soleil et atteindra les températures les plus élevées. Ils passeront séquentiellement à la cinquième et plus petite couche, la plus proche du miroir primaire.

La tension des couches implique l’envoi de commandes pour activer plusieurs moteurs et poulies pour enrouler un total de 90 mètres de câble. La mise sous tension de l’écran solaire prendra au moins deux jours, mais cela peut prendre plus de temps en raison de la complexité du processus et de la flexibilité intégrée au calendrier. Le JWST devrait être prêt à commencer ses observations scientifiques en juin 2022.

