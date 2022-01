Découverte d’un « cimetière » de mammouths vieux de plus de 200 000 ans

Un gigantesque « cimetière » rempli de restes de mammouths a récemment été découvert par des chercheurs dans une carrière à Swindon, une ville du sud-ouest de l’Angleterre. À côté des ossements, qui sont probablement là depuis la dernière période glaciaire, selon les archéologues, se trouvaient également des outils en pierre fabriqués par les Néandertaliens, notamment une hache à main et de petits outils en silex appelés grattoirs, qui servaient à nettoyer les peaux d’animaux frais. .

« Trouver des os de mammouth est toujours extraordinaire, mais trouver des os si anciens et bien conservés, et si proches des outils en pierre de Néandertal, est exceptionnel », a déclaré Lisa Westcott Wilkins, co-fondatrice de DigVentures, UK Archaeology Crowdsourcing Team, responsable de l’excavation.

Image: DigVentures via Live Science

En plus des restes de mammouths, tels que des défenses, des os de pattes, des côtes et des vertèbres appartenant à une espèce de « Step Mammoth » – une espèce éteinte et la première à s’adapter au climat tempéré -, des ailes de coléoptères délicates et des coquilles fragiles ont également été trouvé des escargots d’eau douce.

D’après les informations de Sciences en direct, les chercheurs ont daté le site il y a entre 210 et 220 000 ans, vers la fin d’une période interglaciaire (les températures se réchauffent), lorsque les Néandertaliens vivaient encore dans la région, plus précisément en Grande-Bretagne.

Lire la suite!

Des preuves préhistoriques trouvées précédemment suggèrent que les Néandertaliens chassaient les mammouths et autres grands pachydermes, indiquant que le cimetière pourrait avoir été le résultat de la chasse à l’époque – les chercheurs ont toujours l’intention d’évaluer si les os portent des marques des outils également trouvés.

« Les découvertes sont d’une valeur énorme pour comprendre l’occupation humaine de la Grande-Bretagne, et les preuves environnementales délicates récupérées nous aideront également à les comprendre dans le contexte du changement climatique passé », a déclaré Duncan Wilson, directeur général de Historic England, un organisme de préservation britannique. .