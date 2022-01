Une femme qui a passé plus de temps dans l’espace parle d’un programme d’incitation pour les futurs explorateurs

Elle est un ardent défenseur de l’inspiration de la prochaine génération de scientifiques et d’explorateurs et, à ce titre, a participé à d’importantes activités STEM hors de l’espace. L’une de ces activités était une série d’expériences conçues par des étudiants d’un programme de recherche américain appelé Genes in Space.

Parrainé par Boeing, le programme est un concours destiné aux élèves de la 7e à la 12e année (États-Unis) qui les met au défi de concevoir une expérience utilisant l’ADN pour résoudre un problème réel en vol spatial. L’expérience de l’étudiant gagnant s’envole ensuite dans la station spatiale, où elle est réalisée par l’équipage à bord.

«Être dans l’espace était incroyable. J’étais sur l’ISS pendant environ 11 mois, et notre mission principale étant la science, j’étais très enthousiaste à l’idée d’aider à la recherche », a déclaré Koch. « J’ai des expériences qui me viennent à l’esprit comme étant mémorables – pour un certain nombre de raisons, et les gènes dans l’espace en font certainement partie. »

Koch a participé à l’expérience Genes in Space-6, qui a été la première à utiliser la technologie CRISPR dans l’espace, avec un nouvel outil d’édition de gènes. Dans le cadre de l’expérience, l’ADN de levure a été coupé sur les deux brins, créant des dommages importants. Les chercheurs ont ensuite examiné comment la levure s’est réparée.

Un inconvénient de l’espace est que le rayonnement spatial peut potentiellement endommager l’ADN humain. Sur Terre, le corps peut se réparer en ajoutant ou en supprimant des bases d’ADN, voire en remontant le morceau sans les changer. Cependant, cela n’a pas été étudié en microgravité jusqu’à présent.

Koch a partagé qu’elle était vraiment excitée de travailler sur cette expérience car elle était « une sorte de geek CRISPR » sur son vol spatial. « Cette découverte scientifique particulière était vraiment excitante, alors j’ai cherché beaucoup d’informations supplémentaires à ce sujet », a-t-elle déclaré. « J’ai appris des choses sur les étudiants qui l’ont conçu, j’ai appris sur la science elle-même parce que je voulais en quelque sorte avoir cela en tête pendant que je franchissais les étapes, en faisant le travail de laboratoire sur la paillasse. »

Pendant qu’ils sont à bord de l’ISS, les astronautes travaillent généralement sur des centaines d’expériences, donc selon Koch, ils n’ont pas beaucoup d’occasions d’en savoir plus sur une expérience aussi longtemps à l’avance. « Nous essayons vraiment d’être bons pour comprendre quelque chose rapidement et de réussir dans le temps dont nous disposons », a-t-elle déclaré. « Pour que les scientifiques puissent en tirer le meilleur parti de la science. »

Selon Koch, lors d’expériences plus pratiques, comme Genes in Space-6, les astronautes travaillent avec des chercheurs au sol à l’aide d’un point électronique. « Un enquêteur vous parle dans un casque pendant tout le temps que vous faites l’expérience et vous guide tout au long de l’expérience », a-t-elle déclaré. « Ils veulent avoir un retour en temps réel de votre part, alors il y avait une caméra installée où ils pouvaient voir ce que je faisais », a-t-il expliqué.

Pour Koch, c’était vraiment comme travailler avec un partenaire en laboratoire. « Seulement cette fois, nous sommes séparés par 400 km d’espace », a déclaré l’astronaute.

Elle a également expliqué que l’une des choses les plus amusantes à propos du travail en microgravité est que les liquides et les pipettes ne fonctionnent pas toujours comme sur Terre. L’équipe a donc dû résoudre des problèmes inattendus.

L’une des autres grandes activités liées aux STEM à laquelle elle a participé alors qu’elle vivait et travaillait dans l’espace jouait avec la « limo », un slime Nickelodeon qui, en 2020, a été lancé dans l’espace dans le cadre d’un projet visant à intéresser les enfants de tout le monde. en STIM.

L’astronaute de la NASA Christina Koch et l’expérience du slime Nickelodeon sur la Station spatiale internationale. Image : NASA

« Nous nous sommes beaucoup amusés avec, alors j’espère que les enfants aussi », a-t-elle déclaré. « Les avantages des activités spatiales se présentent sous de nombreuses formes différentes – certaines sont purement scientifiques, peut-être techniques, et certaines sont inspirantes, il est donc important que nous couvrons tout le spectre pour maximiser le bien que nous faisons », explique Koch.

Elle a ajouté que la boue était utilisée pour aider les enfants à acquérir plus de connaissances non seulement sur les vols spatiaux habités, mais aussi sur le fonctionnement des choses en microgravité.

L’une des choses étonnantes à propos de la boue, par exemple, était la façon dont elle se comportait très différemment de l’eau dans l’espace. « Lorsque vous travaillez avec de l’eau dans l’espace, vous devez faire très attention à ce que la tension de surface ne change pas lorsqu’elle entre en contact avec quelque chose, car l’eau n’aime pas bouillonner et exploser », a déclaré Koch. « Le slime, en revanche, aime ressembler à une bulle, et vous pouvez même le frapper, ce qui était très amusant. » Pour Koch, les deux substances ont leurs applications et elle espère que les enfants s’amuseront autant qu’elle.

« Genes in Space » stimule la passion pour la science

Kristoff Misquitta est l’un des étudiants participant à Genes in Space. Il est l’actuel gagnant du concours et son expérience, Genes in Space-8, est maintenant à bord de l’ISS.

Misquitta a déclaré que gagner le concours est une expérience surréaliste. « Je vois la station spatiale voler au-dessus de ma tête la nuit, et cela ressemble à une étoile lointaine, et le fait que mon travail soit sur l’ISS me rend fou », a déclaré l’étudiant. « Je pense que c’est un témoignage de la façon dont la science est devenue accessible. »

Pour lui, le programme Genes in Space, et surtout son expérience, s’inscrivent dans une tendance spatiale plus large qui rend la science spatiale et les concepts en général plus accessibles au public. « Cela me rend très excité. »

Misquitta a entendu parler du concours par l’un des professeurs de son école et, alors qu’il cherchait des opportunités liées à l’espace, il a décidé de voir si l’ingénierie aérospatiale était pour lui. « Ce concours est arrivé à un moment très formateur pour moi », a-t-il déclaré. « C’était ma première année de lycée et c’est à ce moment-là que j’ai pensé à postuler à l’université et à ce que j’allais rechercher à l’université. »

Grâce à l’aide et aux conseils qu’elle a reçus pendant le concours, Misquitta a été acceptée au Massachusetts Institute of Technology (MIT) en tant qu’étudiante en génie aérospatial. « J’espère étudier, de préférence, le côté spatial », a-t-il ajouté. « L’expérience m’a aidé à consolider mon diplôme ».

Selon Katy Martin, responsable du programme Genes in Space, chaque étudiant est jumelé à un mentor, qui est un vrai scientifique, et ils passent beaucoup de temps à peaufiner les propositions. « Même s’ils ne gagnent pas le concours, il s’agit d’une expérience inestimable pour les étudiants », a déclaré Martin.

« Notre seul gagnant est choisi par une équipe de juges, et nous recherchons à la fois un mérite scientifique et un étudiant qui peut représenter le concours dans son ensemble et être un modèle pour les autres étudiants qui envisagent de s’impliquer également dans les sciences et l’ingénierie. comme dans notre compétition », a expliqué Martin. « Kristoff en est un excellent exemple. »

L’expérience de Misquitta sur l’ISS a été menée par l’astronaute de la NASA Megan McArthur. Il a déclaré qu’il n’avait eu aucune interaction directe avec elle pendant qu’elle était dans l’espace, mais qu’il a pu suivre la progression de l’expérience grâce au personnel du laboratoire national de l’ISS.

Selon Koch, les astronautes communiquent normalement directement avec les mentors, elle n’a donc eu aucune interaction directe avec les étudiants qui ont planifié l’expérience sur laquelle elle a travaillé, mais a révélé qu’elle était capable de leur parler après son retour sur Terre.

Et le contact reste. « C’était principalement virtuel, mais nous nous sommes beaucoup engagés avec les étudiants, à la fois de différents groupes d’âge, à la fois dans des situations de classe et des cérémonies de remise de prix, beaucoup d’engagements différents, donc pour moi c’est l’une des meilleures choses à propos de ce travail et de l’occasion », a-t-elle déclaré.

La flûte à bec est au programme Artemis

Koch fait partie des dix-huit astronautes nominés pour le programme Artemis, qui prévoit de faire atterrir la première femme et le prochain homme sur la lune avant la fin de cette décennie, en plus du premier Noir.

Il y a beaucoup à faire avant que les missions ne soient distribuées, mais Koch est déjà enthousiasmé par ce que signifie Artemis pour toute l’humanité. « Pour moi, ce que la mission représente vraiment, c’est que la NASA s’engage à répondre à l’appel de l’humanité à explorer », a-t-elle déclaré. « Nous sommes un exemple de la façon dont vous réussissez mieux lorsque vous recevez des contributions du monde entier, de la planète et de l’humanité. Je suis très fier d’en faire partie.

Koch a participé à la première sortie dans l’espace entièrement féminine de l’histoire, aux côtés de l’astronaute de la NASA Jessica Meir. Et pour s’assurer que l’agence et les États-Unis restent à la pointe de l’innovation, Koch dit qu’il est important d’utiliser la station spatiale pour aider à inspirer et à encourager les jeunes à poursuivre des domaines liés aux STEM.

Pour Koch, être dans l’espace n’était pas seulement une chance d’inspirer les autres, c’était aussi un rêve devenu réalité. « Je pense que, dans l’ensemble, voler dans l’espace est un travail de rêve : vous arrivez dans un endroit où vous avez cette incroyable perspective sur la Terre et vous pouvez emporter les rêves de tout le monde avec vous dans l’espace. Vous espérez inspirer les gens. Donc, votre quotidien fait de la science et de la maintenance », a déclaré l’astronaute. « Et je ne peux pas imaginer un meilleur travail que celui-ci ».

