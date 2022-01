Vénus aura des transformations majeures en 2022 (et cela commence ce mois-ci)

Premier jour de 2022. La plupart des gens passent le réveillon du Nouvel An avec l’espoir que la nouvelle année sera différente, pleine d’opportunités, de nouvelles expériences et d’événements marquants, n’est-ce pas ? Pour Vénus, tout cela commence à se produire ce mois-ci.

Selon des chercheurs du Planétarium Fiske, à l’Université du Colorado, la planète subira une transformation qui ne se produira qu’une fois tous les 584 jours. Et c’est une véritable révolution : en cours de route, il coulera, s’élèvera et semblera disparaître entièrement du ciel au cours du mois de janvier – un voyage qui sera visible de presque partout sur Terre.

Vision la plus brillante dans le ciel après la Lune, Vénus aura une année 2022 chargée. Image : Andrei Baskevich –

Tout cela caractérise une phase appelée conjonction inférieure, une période de temps pendant laquelle Vénus se déplacera entre le Soleil et la Terre, selon la NASA. Samedi prochain (8), selon Fiske, la planète sera en ligne directe entre la Terre et notre étoile, a rapporté le Denver Post.

A la fin de l’année, Vénus passera par la conjonction supérieure

D’ici là, au cours des sept prochains jours, la planète continuera de s’enfoncer vers l’horizon et traversera en même temps le périgée, c’est-à-dire lorsqu’elle sera la plus proche de la Terre. Cette proximité fera apparaître Vénus plus grande et peut être facilement vue même par des observateurs novices.

Mardi dernier (28), Vénus et Mercure étaient à leurs points les plus bas à l’horizon ouest-sud-ouest. Mercredi prochain (5) sera la dernière nuit où Vénus sera au-dessus de l’horizon 30 minutes après le coucher du soleil, selon la NASA.

« Il y a une période de huit jours pendant laquelle il se perd dans l’éblouissement du soleil lorsqu’il passe du ciel nocturne au ciel matinal », a déclaré John Keller, directeur du Planétarium Fiske. Selon Keller, la vision que les gens auront de Vénus lundi soir (3) en sera une ; au matin du 12 ou 13 janvier, il sera déjà de l’autre côté du ciel. « Et d’ici la fin janvier, il fera haut et clair dans le ciel du matin. »

Selon la NASA, Vénus devrait réapparaître après son hiatus du Soleil le ou après le 11 janvier, devenant visible dans le ciel du matin.

Cette année également, Vénus aura une conjonction supérieure, c’est-à-dire lorsque la planète apparaîtra plus petite, se trouvant de l’autre côté de l’orbite terrestre, derrière le Soleil. Sa dernière conjonction supérieure s’est produite le 26 mars 2021 et la prochaine aura lieu en octobre. 22, 2022, selon la Earth Sky Organization, une plate-forme nord-américaine d’information sur le ciel.

