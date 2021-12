Hubble enregistre une image d’un groupe d’étoiles qui ressemble à une « pincée de sel »

Le télescope spatial Hubble a enregistré une image très intéressante le 20, lorsqu’il a dirigé ses caméras vers la constellation Dorado (NGC 1755) dans l’hémisphère sud : un groupe d’étoiles qui, tel qu’il est disposé, ressemble à une pincée de sel lâchée sur un fond noir.

Les mots ne sont d’ailleurs pas les nôtres, mais les astronomes de l’Agence spatiale européenne (ESA), qui ont utilisé le terme pour décrire la photo affichée sur son site officiel. L’ESA exploite Hubble en collaboration avec l’Agence spatiale américaine (NASA).

Comme pour la nourriture des Fêtes, l’univers aime aussi une pincée de sel, comme le montre le groupe d’étoiles de la constellation NGC 1755, sur une photo prise par Hubble (Image : ESA/Autorisation)

La constellation Dorado est située dans le Grand Nuage de Magellan, à environ 169 années-lumière de la Terre. En termes directs, c’est l’un des objets les plus proches de notre position dans l’espace. La constellation prend la majeure partie du nuage, laissant ce qui reste à sa voisine Mensa.

Fait intéressant, comme le montre l’image ci-dessus, NGC 1755 se compose d’un groupe ouvert d’étoiles, mais le détail est que, contrairement à d’autres exemples, il accepte des étoiles de différents types et âges. Habituellement, les groupes d’étoiles du type – à l’exception de la « pincée de sel » ci-dessus – ont tendance à ne rassembler que les mêmes objets.

« Malgré sa taille impressionnante [120 anos-luz de um lado ao outro], NGC 1755 est membre des plus petits groupes d’étoiles. Ces groupes sont constitués de collections d’étoiles liées gravitationnellement et se présentent sous deux formats : les groupes ouverts plus petits, tels que NGC 1755, qui abritent de jeunes étoiles ; et les gigantesques amas globulaires d’étoiles, qui pourraient contenir des millions d’étoiles plus anciennes », explique l’ESA dans un commentaire photo.

La photo est un autre témoignage de la résilience du télescope spatial Hubble, qui a été lancé à l’origine en 1990 et maintenant, 32 ans après ses débuts, a vu son successeur – le James Webb – être lancé à Noël dernier (25). Récemment, le télescope à longue durée de vie a connu des problèmes techniques, mais il semble s’être complètement rétabli.

