Jusqu’en 2030 et au-delà : Biden et Harris prolongent la mission de l’ISS au-delà de la prochaine décennie

Joe Biden et Kamala Harris, respectivement président et vice-président des États-Unis, ont prolongé la maintenance de la Station spatiale internationale (ISS) au-delà de 2030, incitant l’agence spatiale américaine NASA à se tourner vers ses partenaires internationaux pour assurer la continuité des recherches menées en la structure spatiale de 420 tonnes.

L’ISS a fait ses « débuts » en novembre 1998, étant assemblée sur plusieurs lancements qui ont chargé ses pièces et les ont déjà assemblées en orbite. Dans ce document, des astronautes de diverses agences du monde entier résident pendant de longues périodes, menant des recherches scientifiques portant sur l’impact de l’environnement spatial dans divers domaines, tels que la botanique, la médecine et bien d’autres.

Lire aussi

En orbite depuis plus de 20 ans, l’ISS a assuré la continuité de sa mission pour la prochaine décennie, évitant ainsi la fin d’une ère de recherche scientifique importante dans l’espace (Image : 3Dsculptor/)

Depuis quelques années, l’inquiétude grandit quant à ce qui serait fait lorsque la mission ISS arriverait à son terme, certains spéculant sur la création d’une autre station – de nature commerciale – avec l’aide du secteur privé. Les inquiétudes n’ont augmenté que lorsque la Russie a annoncé son intention de quitter l’ISS jusqu’en 2025.

Selon Bill Nelson, administrateur de la NASA, non seulement rien ne change, mais la mission continue. Dans un communiqué signé par lui et publié sur le blog de la NASA, l’agence affirme être déjà en pourparlers avec les agences spatiales européenne (ESA), japonaise (JAXA), canadienne (CSA) et russe (Roscosmos) pour définir de nouveaux paramètres de continuité.

« La Station spatiale internationale est un phare de la collaboration scientifique internationale pacifique et, depuis plus de 20 ans, elle nous a rendu d’énormes développements technologiques, scientifiques et éducatifs qui profitent à toute l’humanité. Je suis très heureux que l’administration de [Joe]]Biden et [Kamala] Harris s’est engagé à poursuivre la mission de l’ISS au-delà de 2030 », a déclaré l’administrateur.

« La participation continue des États-Unis à l’ISS renforcera l’innovation et la compétitivité, ainsi que la recherche et la technologie nécessaires pour envoyer la première femme et la première personne à peau noire sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA, et ouvrira la voie à l’envoi de la première humains sur Mars », a poursuivi Nelson. « Alors que de plus en plus de nations deviennent plus actives dans l’espace, il devient de plus en plus important que les États-Unis continuent de diriger le monde en développant des alliances internationales et en créant des règles et des réglementations modèles pour l’utilisation pacifique et responsable de l’espace ».

Selon la NASA, l’ISS dispose d’un laboratoire de microgravité où plus de 3 000 recherches scientifiques ont été menées sous la direction de 4 200 scientifiques du monde entier. En d’autres chiffres, près de 110 pays ont déjà collaboré à des activités à bord de la station, dont 1,5 million d’étudiants de capacités diverses.

« L’extension des opérations au-delà de 2030 poursuivra une autre décennie productive d’avancées de la recherche et permettra une transition en douceur des capacités en orbite terrestre basse vers une ou plusieurs destinations exploitées commercialement d’ici la fin des années 2020 », explique l’extrait de communiqué.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !