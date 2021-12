SpaceX pourrait atteindre 60 lancements de fusées en 2022

Entre 2006 et 2012, SpaceX n’a ​​lancé que neuf fusées : cinq Falcon 1 (arrêtées en 2009) et quatre Falcon 9. En 2021, il y a eu 31 lancements, tous avec Falcon 9. % des 48 lancements effectués par les États-Unis au cours de l’année.

Mais même ce résultat impressionnant peut être une « petite puce » proche des attentes de l’entreprise en 2022. Selon le site internet espace, deux manifestes de sortie non officiels compilés par les fans indiquent 40 sorties commerciales dans l’année, dont 5 Falcon Heavy, qui n’a pas volé depuis 2019 et 35 Falcon 9.

Affichez tous les lancements de l’historique de SpaceX, y compris le modèle et le numéro de série de chaque fusée utilisée.

Ce n’est pas tout : ces manifestes excluent les missions Starlink, qui sont régulièrement lancées pour augmenter la constellation de satellites de service à large bande de SpaceX. Et rien qu’au cours des cinq premiers mois de cette année, la société a lancé 13 missions Starlink, avant de ralentir pour des raisons encore inconnues.

En supposant un volume de production de plus de 1 800 satellites Starlink 1.5 par an, compatible avec le volume de la version 1.0 produite cette année, Space estime jusqu’à 20 lancements Starlink. Au total, SpaceX pourra effectuer jusqu’à 60 lancements en 2022. A titre de comparaison, la Chine, pays qui a lancé le plus de fusées en 2021, a effectué 52 lancements.

De toute évidence, ces chiffres représentent un scénario idéal. Pour maintenir cette cadence, SpaceX devrait effectuer plus d’un lancement par semaine. Chose qui n’est pas impossible : début décembre, elle a fait 5 sorties en 19 jours, 1 tous les 3,8 jours. Si vous incluez la mission Dart de la NASA, lancée le 24 novembre, elle a fait six sorties en moins de quatre semaines.

Avec cinq versions par mois, SpaceX aurait exactement 60 versions en 2022. Encore une fois, en supposant que tout se passe comme prévu et qu’il n’y ait pas de retard. Un scénario plus probable serait que 5 à 10 de ces lancements commerciaux soient repoussés à 2023 et que SpaceX termine 30 à 35 lancements commerciaux et 15 lancements Starlink, ce qui fait un total de 45 à 50 lancements. Pourtant, ce serait un résultat extraordinaire.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !