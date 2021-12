Elon Musk nie que ses satellites « prennent trop de place » dans l’espace

Elon Musk n’est pas très adepte des critiques : après avoir entendu des représentants de l’Agence spatiale européenne (ESA) affirmer que les satellites de son Starlink rendaient l’espace « trop ​​étroit », le PDG de SpaceX a réfuté l’idée, affirmant que, avec pardon, de la blague, « il y a de la place dans l’espace pour des dizaines de milliards de satellites ».

Starlink est la plate-forme Internet par satellite de SpaceX, spécialement conçue pour servir les personnes vivant dans des régions rurales ou plus isolées où le câblage à fibre optique commun est difficile à atteindre. Mais pour avoir Internet par satellite, vous avez besoin, eh bien, de satellites – et la société d’Elon Musk en a lancé plus de 1 800.

Elon Musk, PDG de SpaceX, nie que ses satellites perturbent le placement d’objets dans l’espace, mais les experts ne sont pas d’accord et attirent l’attention sur un problème de gestion de l’orbite (Image : Naresh777/)

Selon Musk, chaque couche orbitale est plus grande que la surface de la Terre, et une couche se séparant d’une autre tous les 10 mètres (m), plus ou moins, apporterait de l’espace à « des dizaines de milliards » de satellites autour de la planète.

Comprendre cette réflexion n’est pas difficile quand on a un peu de connaissances sur la distribution des satellites : les agences spatiales et les entreprises ont un consensus qui indique le positionnement de ces objets, de sorte qu’un très grand volume d’entre eux n’occupe pas la même région (ou « couche » ). C’est un peu comme diviser l’espace aérien pour déterminer les voies de transit des aéronefs dans le ciel.

Par exemple : un satellite X sera positionné dans une couche 1, à environ 300 km de la surface de la Terre. Le satellite Y va à la couche 2, il y a 350 km et ainsi de suite. Les chiffres ne sont pas officiels, mais ils vous aident à comprendre comment cela fonctionne.

Le problème : les experts interrogés par le Financial Times ne sont pas d’accord avec l’analogie de Musk. Selon Jonathan McDowell, astrophysicien au Harvard-Smithsonian, Musk ne prend pas en compte la nécessité de mesures de sécurité – telles que les manœuvres d’évitement – qui nécessitent du temps pour être planifiées et exécutées. Selon les calculs présentés par l’expert, au lieu de « des dizaines de millions », il n’y a de place que pour environ un millier de satellites par couche.

En effet, plus deux satellites ou plus sont proches, moins ils ont de temps pour éviter un impact en cas de problème dans leurs systèmes. Dans le cas de SpaceX, les satellites de Starlink disposent d’un système autonome de détection des collisions et d’évitement des chocs, mais dans deux situations en 2021, ce système a échoué et a mis en danger la vie des astronautes à bord de la station spatiale chinoise.

Une autre experte, Laura Forczyk, a déclaré que l’analogie de Musk était « superficielle », mais elle a servi à exposer le problème de la gestion des couches dans l’espace, et peut servir à leurs contrôleurs pour créer des méthodes plus efficaces pour la position de nouveaux satellites sur notre orbite ne représentent un risque pour d’autres initiatives.

Et ils en auront besoin : selon un rapport technique publié en 2019, SpaceX vise à y installer 12 000 satellites Starlink de première génération – et 30 000 autres satellites de deuxième génération.

