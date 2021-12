La pluie de poissons intrigue la ville aux Etats-Unis

Les habitants de la ville de Texarkana, dans l’État américain du Texas, ont été choqués ce mercredi lorsque des poissons ont commencé à tomber du ciel lors d’une tempête. Le curieux phénomène a été enregistré par la mairie dans un post sur Facebook.

Selon James Audirsch, qui travaille dans un concessionnaire automobile de la ville, il pleuvait fort et il pleuvait quand soudain un poisson est tombé du ciel juste devant lui. Intrigué, il a commenté à un collègue : « il pleut du poisson ! », auquel le collègue a répondu : « non, ce n’est pas ». Mais James avait raison, et d’autres poissons continuaient de tomber du ciel.

Le gouvernement de la ville de Texarkana a déclaré que le phénomène « est rare, mais il arrive » et a été enregistré à « plusieurs endroits » dans la ville. On pense qu’elle se produit lorsqu’une trombe marine passe au-dessus d’une rivière ou d’un lac et aspire de petits animaux, tels que des poissons, des grenouilles et des crustacés, qui peuvent être projetés sur de grandes distances.

tornade de vers

En mars de cette année, une « tornade de vers » a été repérée par un habitant de Hoboken, New Jersey, aux États-Unis. La nuit précédente, la ville a connu de fortes pluies, ce qui aurait entraîné « de nombreux vers de terre sortant du sol pour l’air », a déclaré à Live Science Harry Tuazon, doctorant au programme d’études supérieures de Georgia Tech en bio-ingénierie interdisciplinaire.