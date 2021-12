Dans la « dernière minute », la Chine clôture 2021 avec 55 lancements de fusées

Avec deux lancements de « dernière minute » le 29 décembre, la Chine a terminé 2021 avec pas moins de 55 lancements de fusées, plus que tout autre pays cette année. En fait, plus que les États-Unis (48), le Japon (3) et l’Inde (1) réunis.

Le premier à s’élever a été le satellite Tianhui 4, à bord d’une fusée Chang Zheng 2D qui a décollé du centre spatial de Jiuquan à 8 h 13 HAE. Il a été placé sur une orbite polaire (qui croise les pôles nord et sud de la Terre). Les détails tels que le poids de la cargaison n’ont pas été divulgués.

La fusée Chang Zheng 2D décolle avec le satellite Tianhui 4 à bord. Image : Weibo.

Il s’agit du premier satellite de la série Tianhui 4, créé pour « l’observation et la cartographie de la Terre à des fins civiles et militaires », développé par l’Association chinoise des sciences et technologies. Les satellites font partie d’un programme appelé Zyuan, qui a été lancé en 2005.

On ne sait pas quels équipements et innovations sont intégrés à la quatrième génération de Tianhui. Les versions précédentes étaient équipées de trois instruments d’observation : une caméra panchromatique et une caméra panchromatique CCD, toutes deux d’une résolution de cinq mètres, et une caméra multispectrale d’une résolution de 10 mètres.

Chang Zheng 3B décolle avec le satellite TJSW-9. Image : CASC

À 13h43, le Tongxin Jishu Shiyan Weixing 9 (TJSW-9) a été lancé à bord d’une fusée Chang Zheng 3B qui a décollé du centre de lancement de satellites de Xichang. Placé en orbite géostationnaire (où le satellite suit la rotation de la Terre, et est donc toujours au-dessus du même point de la planète), le satellite a été officiellement créé pour « tester les technologies de communication pour la radio, la télévision et la transmission de données ». Mais selon NASA Spaceflight, il s’agit d’un camouflage, et son véritable objectif serait militaire.

Le TJSW-9 a été développé par la China Academy of Spaceflight Technology (CAST), qui a déjà développé deux autres satellites de la série TJSW qui ont été utilisés pour obtenir des informations sur les signaux et pour tester et démontrer la technologie de communication multibande à grande vitesse pour les Chinois militaire. On pense que le TJSW-9 est une continuation de ces modèles antérieurs.

