D’ici 2030, la Chine veut conquérir le pôle sud de la Lune ; comprendre

Le gouvernement chinois a officiellement approuvé trois missions vers le pôle sud de la Lune, la première partant dès 2024. Les deux autres devraient être lancées au cours de la décennie en cours, au plus tard en 2030. Les missions constituent la quatrième phase du programme vaisseau spatial pour étudier notre satellite.

Les missions ont été commodément appelées Chang’e 6, Chang’e 7 et – attention au suspense – Chang’e 8. Ce qui est intéressant, c’est que, malgré la numérotation ordonnée des missions, c’est la Chang’e 7 qui sortira d’ici le premier.

La région sud de la Lune peut encore cacher plusieurs secrets que la Chine est sur le point de dévoiler (Image : muratart/)

Selon Wu Yanhua, chef par intérim de l’Administration spatiale chinoise (CNSA), c’est parce que le Chang’e 7 c’est celui qui transportera la plupart des objets de trafic et de renseignement : la mission comprendra un orbiteur, un rover, un module d’atterrissage, un mini satellite et même un « mini véhicule volant ». L’intention de la Chine sera d’utiliser tout cet ensemble pour explorer le pôle sud de la Lune à la recherche de glace – ou de preuves de celle-ci.

Pour soutenir un vol avec tout cela, la Chine utilisera sa plus grosse fusée, la Longue Marche 5, qui emportera les 8,2 tonnes d’équipements.

Viendra ensuite Chang’e 6, qui poursuivra le travail de Chang’e 5 et collecter des échantillons de roche du pôle sud de la Lune, ainsi que transporter des «instruments scientifiques» (Wu n’a pas précisé les détails) en cours de développement par la France et l’Italie et, potentiellement, la Russie et la Suède également. Wu n’a pas offert d’aperçu de la version.

Clôturant la triade du voyage, le Chang’e 8 visera à commencer à jeter les bases de la Station internationale de recherche lunaire (ILRS), une base que la Chine a l’intention d’exploiter au pôle sud de la Lune en collaboration avec la Russie et d’autres partenaires internationaux. Selon le gouvernement, l’idée est que la station teste des technologies pour l’utilisation des ressources locales grâce à l’impression 3D. Encore une fois, Wu n’a pas communiqué de prévision de sortie.

« L’objectif principal de ces trois missions est que la Chine construise le modèle de base d’une station de recherche en coopération avec la Russie, nous prenant la direction du projet », a déclaré Wu à la chaîne de télévision publique CCTV. « La construction de la station peut nous permettre de mieux explorer l’environnement lunaire et ses ressources, y compris son utilisation et son développement pacifiques. »

Aujourd’hui, la Chine a le module d’atterrissage Chang’e 4 et le rover Yutu 2 sur la face cachée de la Lune, collectant des échantillons de roches de la face non éclairée du Soleil.

