James Webb : l’astrophysicien photographie un télescope voyageant dans le ciel

Un astrophysicien italien a photographié, ici sur Terre, le James Web Space Telescope (JWST) traversant le ciel. Un exploit impressionnant, puisqu’au moment où les images ont été prises, elle se trouvait à 550 000 km de la surface de la Terre, soit plus d’une fois et demie la distance de la Lune.

Le record a été réalisé par Gianluca Masi ce mercredi (29), à l’aide d’un télescope robotique PlaneWave 17″+Paramount ME+SEBIG STL-6303E, surnommé « Elena », disponible au Virtual Telescope Project à Ceccano, en Italie.

Pour pouvoir enregistrer la faible lueur du JWST, Masi a dû utiliser un temps d’exposition de 120 secondes. Plusieurs photos ont été combinées pour créer l’animation ci-dessous. « Elena » a suivi le mouvement de Webb, il apparaît donc comme un point blanc fixé au centre de l’image, tandis que les étoiles semblent bouger.

Dans cette animation, le JWST est le point blanc fixe au centre de l’image. Source : Projet de télescope virtuel

Le JWST est en route vers sa destination, une orbite stable autour du point de Lagrange L2. C’est l’un des cinq points d’équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil, où les forces gravitationnelles de ces objets annulent l’accélération centripète.

Les objets placés à ces points maintiennent leur position par rapport aux deux corps célestes, ce qui peut être maintenu avec peu d’effort ou de consommation de carburant. Dans notre cas, L1, L2 et L3 sont des points instables, qui nécessitent un ajustement périodique de l’orbite.

Dans le cas du JWST, cela se fait avec deux propulseurs de fusée propulsés par un mélange d’hydrazine et de tétroxyde de diazote. Cela limite la durée de vie du télescope à son alimentation en carburant : lorsqu’il s’épuise, il ne sera plus possible de maintenir sa position autour de L2.

Heureusement, la NASA a annoncé cette semaine que le Webb a plus de carburant que prévu, résultat de la précision avec laquelle il a été placé en orbite par la fusée Ariane 5, qui a nécessité moins de consommation de carburant dans les manœuvres de correction de cap. Par conséquent, il pourra fonctionner «beaucoup plus longtemps» que les 10 ans initialement estimés.

