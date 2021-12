Lego Sortira Des Ensembles Thématiques Inspirés Du Programme Artemis

LEGO Les fenêtres créatives

Inclut un large choix de portes et de fenêtres, plus un mélange coloré d'yeux, de roues, de charnières et de briques LEGO, pour permettre aux enfants de créer des jouets LEGO classiques. Comprend des briques et des pièces LEGO vives et colorées pour une expérience de jeu créative sans limites. Ce jouet de construction offre 3 niveaux de difficulté pour les constructeurs LEGO en herbe. Rendez-vous sur LEGO.com/classic pour trouver des instructions de montage supplémentaires, des vidéos amusantes, des idées et de l’inspiration. Inclut un séparateur de briques pour faciliter la construction et la reconstruction LEGO. Place à la créativité avec les ensembles de construction LEGO Classic ! Cet ensemble comprend 450 pièces. Cet ensemble LEGO offre une expérience de jeu et de construction adaptée aux enfants de 4 ans et plus.