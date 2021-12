SpaceX manque presque la fusée Falcon 9 pendant le transport maritime

Il n’y a pas si longtemps, lancer une fusée dans l’espace et la ramener à un atterrissage contrôlé relevait de la science-fiction. Mais après l’apparition des fusées Falcon 9 de SpaceX, c’est devenu si banal que nous y avons à peine prêté attention. Après tout, il y a déjà 100 atterrissages parfaits à bord des ferries robotisés de la société.

Bien sûr, les accidents se produisent encore sporadiquement, parfois à la suite d’une mer agitée ou d’une panne d’un moteur de fusée qui ne le ralentit pas à temps. Mais c’est la première fois que nous entendons parler de SpaceX qui manque presque une fusée plus tard d’un atterrissage parfait.

Le 21 décembre, la société a lancé le Falcon 9 B1069 lors de son premier vol, plaçant un vaisseau spatial Cargo Dragon en orbite avec des fournitures pour la Station spatiale internationale (ISS) lors de la mission CRS-24. 9 minutes plus tard, la fusée a atterri sur le ferry Just Read the Instructions (JRTI) au large des côtes de la Floride.

Mais quelque chose s’est mal passé après l’atterrissage. D’après le site Teslarati, « probablement à cause de la mer agitée, le robot octograbber, qui utilise des taquets géants et son propre poids pour maintenir les premiers étages de la fusée au-dessus du pont du radeau, n’a pas pu l’attraper comme il se doit. »

« Le B1069 a ensuite glissé sur le pont du JRTI dans le sillage des vagues. Avant que SpaceX ne puisse l’arrêter, la fusée a percuté le côté du drone avec suffisamment de force pour aplatir partiellement une barrière de sécurité en acier qui longe ses poutres bâbord et tribord – une barrière spécialement placée pour empêcher les fusées de glisser du pont et de tomber dans le mer ».