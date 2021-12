Cannibalisme? Les experts disent que les humains se dévoreraient dans l’espace

Deux scientifiques – un de l’Université d’Édimbourg, en Écosse ; et un autre de l’Université d’État de Portland, aux États-Unis – a évoqué la possibilité que les humains tombent dans le cannibalisme s’ils décidaient d’explorer l’espace sans les précautions nécessaires.

Les médecins et professeurs des institutions, Charles Cockell et Cameron Smith, ont utilisé leurs études pour suggérer qu’avant de nous laisser emporter par la possibilité d’aller dans des zones jamais envisagées auparavant, nous commençons lentement, en établissant des colonies sur la Lune ou sur Mars, où l’envoi de ravitaillement depuis la Terre serait toujours possible – ou risquons de finir par tuer nos camarades pour de la nourriture.

Les colonies humaines dans l’espace doivent commencer sur Mars ou sur la Lune afin de s’assurer que l’envoi de fournitures depuis la Terre est toujours viable et que nos explorateurs n’ont pas besoin de recourir à des méthodes moins civilisées (Image : e71lena/)

Il convient de noter que le scénario que la paire de savants définit est assez spécifique : les deux ont exclu la plupart des planètes de notre système solaire de la possibilité d’un logement viable (au motif qu’elles n’ont pas de surface ou que leur surface est trop inhospitalière pour nous ), positionnant les lunes Callisto (Jupiter) et Titan (Saturne) comme de « nouveaux foyers possibles » pour l’humanité.

Tout d’abord, Cockell a déclaré que la stratégie de quitter notre planète en raison de l’échec climatique provoqué par le réchauffement climatique serait une idée « catastrophiquement mauvaise », selon ses propres mots au journal britannique Metro. Au lieu de cela, la meilleure idée serait de répandre la race humaine, comme s’il s’agissait d’une « police d’assurance » contre l’extinction. Autrement dit, si une partie échoue et meurt, l’autre peut passer à autre chose.

« Les systèmes en place doivent être très fiables et c’est pourquoi nous devrons d’abord effectuer des tests », a déclaré Cockell. « Ceci est basé sur des données historiques – l’expédition de John Franklin a tenté de trouver un passage direct entre le nord et l’ouest de l’Arctique sur des bateaux à la fin du 19e siècle – ils disposaient des technologies les plus sophistiquées à l’époque. Ils avaient de la nourriture en conserve, qui était aussi une nouvelle technologie – et pourtant ils se sont perdus, ont dérivé et ont dégénéré dans le cannibalisme. »

Cockell fait référence à la soi-disant « expédition perdue de Franklin », qui a quitté le Royaume-Uni en 1845 pour explorer la région arctique. Équipé de deux navires – le HMS Erebus et le HMS Terror – le voyage s’est terminé par un désastre lorsque les deux navires se sont coincés dans les glaces du détroit de Victoria, dans le nord du Canada. Après un an de survie avec les ressources dont ils disposaient (et qui se sont épuisées pendant cette période), en avril 1848, le capitaine John Franklin et 24 autres marins étaient morts, et l’ordre d’abandonner les navires a été donné par le commandant en second, François Crozier

D’après les documents historiques, une fois trouvés, les restes de Franklin et des deux douzaines d’hommes ont été scientifiquement analysés, concluant que personne n’y est mort rapidement : signes d’hypothermie, d’empoisonnement au plomb, de carence en zinc, de malnutrition et même de maladies comme le scorbut (l’absence de vitamine C dans l’organisme, aujourd’hui assez rare) ont été identifiées. Sur certains os, des marques ressemblant à des dents appuyaient des allégations de cannibalisme, comme le rapporte John Rae, un explorateur envoyé des années plus tard pour accomplir la mission initiale – et qui a trouvé les restes de l’expédition de Franklin.

Le Dr Cockell a emboîté le pas : « C’est pourquoi, même avec la meilleure technologie à portée de main, des communautés humaines isolées peuvent rapidement dégénérer. Si vous mettez un groupe de personnes sur Callisto et que les choses commencent à mal tourner – comme la culture des cultures ne progresse pas, ces personnes se dévoreront s’ils pensent qu’il n’y a pas d’autre moyen de survivre.

Le Dr Smith est d’accord avec cette perception, déclarant que pour contourner cette possibilité, avant toute expédition humaine à longue distance dans l’espace, il faudrait un immense stockage de fournitures et de nourriture, en plus d’un système agricole éprouvé et manifestement solide. .

Les maladies sont un autre point soulevé par Smith, qui indique que l’envoi d’un grand groupe de personnes, divisé en colonies durables, pourrait fournir des capacités de quarantaine si une maladie affecte un ou plusieurs membres.

Economiquement parlant, les premières colonies devraient – ​​obligatoirement – ​​revenir du modèle commercial à un système d’échange (communément appelé « troc », une période très ancienne, avant l’invention de la monnaie), puisqu’elles « ont mis en place des systèmes tels que le capitalisme ou le communisme être impossible ».

« Quand les gens ont commencé à cultiver, ils se sont installés dans de petits villages de quelques centaines de personnes », a déclaré l’expert. « Ces villages avaient des contacts minimes avec d’autres implantations. Ils cultivaient tout ce qu’ils mangeaient, cousaient ce qu’ils portaient, et tout était basé sur un système opéré par les membres, au nom de ces membres. Il n’y avait pas de rois, pas d’armées. Ce n’est pas tout à fait une utopie, mais d’une manière ou d’une autre, ils l’ont gardé ainsi pendant des milliers d’années. Théoriquement, nous pouvons fonctionner de la même manière.

Lorsqu’on lui a demandé si la technologie d’impression 3D ne serait pas un point de confluence dans la vie d’une colonie d’humains dans l’espace, Smith a envisagé la possibilité, mais a tout de même souligné que nous aurions besoin de matériaux – le genre qui ne peut pas nécessairement être cultivé à court terme car si nous créer des objets dont nous avons besoin au quotidien.

Smith, cependant, voit l’humanité essayer d’autres moyens avant de revenir au cannibalisme – y compris, ironiquement, le cannibalisme lui-même : il cite l’exemple du « Miracle des Andes » de 1972 où une équipe de rugby uruguayenne s’est retrouvée piégée dans la célèbre chaîne de montagnes après le crash de votre avion. contre une montagne. Avec très peu de nourriture disponible (précisément huit barres de chocolat, une boîte de moules, deux pots de confiture, une boîte d’amandes, quelques pruneaux et plusieurs bouteilles de vin), ils se sont mis d’accord pour manger la viande de ceux qui n’avaient pas t survivre à l’accident d’avion. Précisément 16 personnes – sur plus de 40 à bord – ont survécu.

Les deux font leurs revendications au milieu d’une course à l’espace extrêmement croissante, avec des agences gouvernementales et des entreprises privées développant des technologies qui facilitent de plus en plus les vols humains dans l’espace, mais il existe encore peu de recours tangibles pour établir une colonie. Cockell pense qu’une colonie ne deviendrait autonome que dans environ 100 ans après sa création.

D’autre part, la technologie pour ses ressources les plus essentielles est déjà avec nous : « Développer un système d’approvisionnement en oxygène en continu n’est pas très difficile, et les solutions alimentaires et d’eau sont maintenant bien développées. La différence est que, pour un environnement spatial, tout doit être testé pendant 10 ou 20 ans, avant une utilisation définitive ».

Malgré le scénario apocalyptique qu’ils ont établi, les deux experts estiment que l’exploration spatiale est essentielle à la survie de l’homme et que les avantages possibles l’emportent sur les risques.

