Écoutez le chant de la plus grosse lune du système solaire

Lancé en 2011, le vaisseau spatial Juno étudie Jupiter et ses lunes depuis des années. Et c’est le 7 juin dernier, lors d’un passage à Ganymède, le plus grand d’entre eux et de tout le système solaire, que la sonde a utilisé un instrument appelé Waves pour mesurer l’intensité du champ magnétique (magnétosphère) autour du satellite.

Maintenant, l’agence spatiale américaine (NASA) a publié une nouvelle façon de visualiser ces données : elles ont été converties en audio, ce qui nous permet d’entendre la « chanson » de Ganymède.

Selon Scott Bolton, du Southwest Research Institute de San Antonio, Texas, et chercheur principal de la mission, « Cette bande originale est tellement incroyable que vous aurez l’impression de faire du stop avec Juno alors qu’elle traverse Ganymède pour la première fois en il y a plus de deux décennies », a déclaré Bolton.

« Si vous faites attention, vous pouvez entendre le passage abrupt vers des fréquences plus élevées à mi-parcours de l’enregistrement, ce qui représente l’entrée dans une région différente de la magnétosphère de Ganymède », dit-il.

Le son est curieux et peut être décrit comme un mélange de grillons, de vents hurlants, d’un vieux modem se connectant à Internet et de quelqu’un qui gratte un tableau noir.

L’analyse détaillée et la modélisation des données Waves sont toujours en cours. « Il est possible que le changement de fréquence juste après l’approche maximale soit dû au passage du côté nuit au côté jour de Ganymède », a déclaré William Kurth de l’Université de l’Iowa à Iowa City, co-investigateur principal de Waves.

Au moment du passage le plus proche de Juno à Ganymède – lors du 34e voyage de la mission autour de Jupiter – la sonde se trouvait à 1 038 km de la surface de la Lune et se déplaçait à une vitesse relative de 67 000 km/h.

