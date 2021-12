Les japonais créent des tomates « relaxantes »

Une entreprise japonaise a utilisé le génie génétique pour créer une nouvelle variété de tomate riche en une substance qui favorise la relaxation chez l’homme. Nommée Sicilian Rouge High GABA, la baie (oui, les tomates sont des baies !) est riche en acide γ-aminobutyrique (GABA), un neurotransmetteur déjà utilisé dans les compléments alimentaires.

Pour créer le produit, Sanatech Seed a utilisé une technique d’édition génétique appelée CRISPR-Cas9 pour augmenter la quantité de GABA naturellement présent dans les tomates. En d’autres termes, il n’a rien « ajouté » aux fruits, il a simplement tiré parti de quelque chose qui existe déjà.

En plus des tomates, Sanatech vend également des plants à ceux qui souhaitent les cultiver chez eux, et compte lancer un extrait de tomate à l’avenir.

Semis de tomates génétiquement modifiées Sicilian Rouge High Gaba. Image : Sanatech

La société veille à ne pas revendiquer les avantages médicaux de son produit, tels qu’une baisse de la pression artérielle et une plus grande relaxation. Après tout, si je faisais cela, je devrais le soumettre aux mêmes tests et réglementations nécessaires pour mettre un médicament conventionnel sur le marché.

Au lieu de cela, elle laisse entendre dans ses publicités que la consommation de GABA a généralement des effets bénéfiques et que ses tomates sont riches en GABA. Selon Hiroshi Ezura, PDG de Sanatech, la quantité est « cinq à six fois supérieure » à celle trouvée dans les tomates ordinaires.

Pour étayer cette affirmation, Sanatech énumère six études humaines qui ont examiné les effets de la consommation orale de GABA sur le stress, l’humeur, la fatigue ou le sommeil. Mais une revue systématique de ces mêmes études publiée en 2020 a abouti à une conclusion différente : « Il existe peu de preuves des bénéfices de la consommation orale de GABA sur le stress et des preuves très limitées de bénéfices sur le sommeil. »

Autrement dit, comme disent les Américains, celui qui veut avaler cette histoire doit utiliser « une pincée de sel ». Et peut-être un filet d’huile et de l’origan aussi.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube du regard numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !