La mort de Thomas Lovejoy, protecteur de l’Amazonie qui a inventé le terme « biodiversité », porte un coup sévère aux efforts de protection de l’environnement

L’un des plus grands écologistes des 50 dernières années et grand allié du Brésil en matière de préservation de l’environnement, Thomas Lovejoy, est décédé la veille de Noël (25e), à ​​l’âge de 80 ans. Selon sa fille Elizabeth, la cause du décès était l’avancée des « tumeurs neuroendocrines pancréatiques ».

Lovejoy était connu dans le monde entier pour avoir créé le concept de « biodiversité », un terme qui définit aujourd’hui un domaine incroyablement vaste d’études scientifiques visant à la conservation de la vie animale et végétale dans divers environnements. La plupart de son travail, cependant, s’est concentré sur le Brésil, où il s’est battu aux côtés d’organisations environnementales locales pour promouvoir la préservation de la forêt amazonienne.

Diplômé de l’Université de Yale et ayant été conseiller environnemental de trois présidents américains et chef de l’écologiste de la Banque mondiale, Thomas Lovejoy était mondialement connu pour ses efforts en faveur de la défense de l’Amazonie (Image : Jornal da Cultura, via YouTube/Reproduction)

« Il a vraiment mis l’Amazonie sur la carte internationale de la conservation », a déclaré au New York Times le Dr Russell Mittermeier, directeur de l’organisation. Re: sauvage. « Quand tous les discours sur la conservation ont commencé, dans les années 1960 et 1970, l’Amérique du Sud n’était au centre de l’attention de personne, mais Tom a changé cela. »

De nombreuses plateformes environnementales qui sont désormais « lieu commun » ont été créées ou du moins conceptualisées par Lovejoy. Un bon exemple en est l’invention de la « dette pour la nature », une politique largement utilisée dans de nombreux endroits et qui permet aux pays du monde entier d’obtenir l’amnistie d’une partie de leur dette internationale en échange d’investissements dans des efforts de protection de l’environnement.

Il est également crédité de la création du programme la nature de la télévision.

Dans ses travaux les plus récents, selon Estadão, il a travaillé en partenariat avec l’ingénieur et météorologue Carlos Nobre, climatologue à l’Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). Le résultat de cette relation a été l’identification du « point de non-retour » en Amazonie, c’est-à-dire un état où les dommages causés à la végétation sud-américaine seront si importants que, quels que soient les efforts ultérieurs, ils ne pourront jamais être compensés. .

« Les forêts continuent de disparaître – coupées et brûlées en petits morceaux de terre. Cet échec remet en question nos efforts climatiques car à moins que les forêts tropicales ne restent debout, le monde ne contiendra jamais le réchauffement climatique », a écrit Lovejoy dans un article signé publié par le New York Times en novembre 2021.

Dans une étude de 2011, il a découvert que si certains animaux – tels que les papillons et les grenouilles – peuvent survivre aux avancées humaines dans des forêts auparavant intactes, la plupart de la faune dans des régions comme Manaus, dans l’État brésilien d’Amazonas, ne s’adapterait pas à la terre déboisée et urbanisé par la main de l’homme.

« Fragments [de terra] ils perdent jusqu’à 30% de leur biomasse, essentiellement pour toujours, en raison de la vulnérabilité créée par la chute de grands arbres », a-t-il déclaré à la plate-forme scientifique Mongabay. « Des fragments de centaines d’hectares pourraient donc perdre la moitié de leurs espèces d’oiseaux en moins de 15 ans. »

Paulo Sotero, journaliste et directeur du Woodrow Wilson Center for Brazilian Studies, a déclaré à Estadão : « J’ai eu le privilège d’avoir Lovejoy comme ami et mentor dans mon travail pendant treize ans et demi, de 2006 à 2020. un scientifique qui laissait peu ou pas de place à l’auto-éloge et se concentrait toujours sur ce qui devait être fait et les étapes à franchir pour atteindre l’objectif ».

Selon une étude de l’Institut national de recherche spatiale (INPE), publiée en novembre 2021, la déforestation au Brésil a augmenté de 22 % en un an – la plus forte hausse de la métrique jamais enregistrée depuis 2006. Dans une autre étude – celle-ci du Climate Observatoire -, il a été révélé que les émissions de dioxyde de carbone ont augmenté de 9,5% au Brésil en 2020, année au cours de laquelle, en raison des restrictions imposées par la pandémie de Covid-19, le reste du monde a réussi à réduire ses volumes de gaz polluants.

Dans une interview accordée au journal allemand Deutsche-Welle en 2019, Lovejoy n’a pas caché son mécontentement envers l’actuel président brésilien, Jair Bolsonaro (PL) et le président des États-Unis d’alors, Donald Trump : « il ne fait aucun doute que les deux ignorent l’environnement. Ils ignorent ce que la science dit sur l’environnement. Je trouve tout cela très étrange car, au final, la racine du mot « science » est « savoir ». Il ne fait aucun doute que c’est très malheureux, et j’espère que ce sera un phénomène à court terme. Il [Bolsonaro] Je devrais réunir des scientifiques expérimentés pour réfléchir au contenu dont nous venons de parler et identifier les opportunités. »

Interrogé sur le fait que le président brésilien doutait publiquement des informations divulguées par l’INPE peu de temps avant l’interview (une situation qui, à l’époque, avait entraîné le limogeage du directeur de l’Institut de l’époque, Eduardo Galvão), Lovejoy a vivement critiqué le président. : « permettent Pour le dire ainsi : les données de l’Inpe ont toujours été parmi les meilleures au monde et au-dessus de la désapprobation. Et c’est son erreur [Bolsonaro] pense autrement ».

