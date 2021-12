Comment empêcher une extinction massive dans l’océan en utilisant l’IA, la robotique et l’impression 3D

En plus d’être la caractéristique physique la plus frappante de la Terre, couvrant 71% de la surface de notre planète, l’océan abrite une incroyable biodiversité, allant des bactéries et virus microscopiques aux animaux gigantesques comme le rorqual bleu.

Bien que l’on ne sache pas combien d’espèces vivent dans les océans, la disparition d’un nombre croissant d’entre elles suggère que, peut-être à un rythme plus rapide que sur terre, une nouvelle extinction de masse a lieu dans cet environnement.

Selon Saleem Mustafa, Ph.D., professeur à l’Institut de recherche marine de Bornéo à l’Université de Malaisie, Sabbat (UMS), Saleem Mustafa, Ph.D. en aquaculture écologique, les risques pour la biodiversité des océans n’ont jamais été aussi élevés que dans cette décennie. « Maintenant, plus que jamais, nous avons besoin de résultats. Un objectif largement promu est de mettre 30 % de la zone marine sous protection d’ici 2030 – une étape importante qui contribuera grandement à la biodiversité marine », a expliqué Mustafa dans un article écrit sur le site Web The Conversation.

« Sauver l’océan nécessitera un engagement ferme des pays maritimes », a déclaré le chercheur. « Il n’y aura pas une solution unique, mais un mélange de diverses approches à appliquer, et nous n’avons pas le luxe de temps pour le faire. »

L’application de nouvelles technologies peut sauver des vies dans l’océan

Pour Mustafa, une mesure qui peut être appliquée sans délai consiste à supprimer toute forme d’incitation gouvernementale qui soutient la pêche non durable. « Au lieu de cela, les fonds alloués doivent être investis dans une aquaculture durable », estime le professeur.

Les solutions basées sur la nature qui sont historiquement ancrées dans la gestion durable de la conservation, telles que la pêche intégrée à l’habitat (une technique conçue pour préserver l’écosystème pendant la pêche), sont fondamentalement importantes mais pas à la hauteur du défi auquel est confronté l’océan, dit-il.

C’est dans ce contexte que l’application des technologies émergentes et des solutions d’éco-ingénierie devient plus pertinente. « Les technologies plus anciennes ont renforcé la capacité humaine à exploiter les ressources, mais les technologies émergentes ont le potentiel de réparer certains des dommages causés à l’écosystème océanique », explique Mustafa.

Actuellement, selon lui, il n’y a aucune possibilité pour le monde d’atteindre l’objectif de 30% pour les aires marines protégées (AMP) avec les politiques et les systèmes de gouvernance existants. « La plupart des pays ont déclaré des AMP dans leurs zones économiques exclusives, mais en raison d’une mauvaise application de la couverture, seuls 2,7% de l’océan peuvent être considérés comme hautement protégés. »

Selon Mustafa, la raison en est simple : la plupart des pays ne peuvent pas se permettre le grand nombre de gardes marins et d’équipements de navigation nécessaires pour assurer la protection de ces zones.

« Mais il y a de l’espoir », dit Mustafa. « Les nouvelles technologies spécifiques ont une énorme capacité pour aider le monde à atteindre ses objectifs océaniques. »

Ces technologies, a déclaré le chercheur, comprennent des capteurs, des drones, des robots et une intelligence artificielle, qui peuvent tous utiliser des informations en temps réel sur les conditions océaniques et les activités humaines pour répondre à des vitesses jamais vues auparavant.

Mustafa illustre comment ces fonctionnalités peuvent être utilisées. « Imaginez un poisson robotisé équipé de capteurs et d’intelligence artificielle collectant des données à des profondeurs océaniques difficiles à atteindre ou dans des conditions offshore défavorables, traquant des créatures marines dont les modes de vie sont actuellement inconnus de l’homme et détectant les points chauds de la biodiversité ainsi que les sources de pollution et de pêche illégale. ”.

Les drones sont de plus en plus utilisés pour la surveillance en temps réel des pêches océaniques, y compris l’exploitation des navires de pêche. La cartographie de l’habitat et l’imagerie thermique à l’aide de caméras infrarouges sont actuellement déployées pour étudier les populations de pétoncles de l’Atlantique et suivre les baleines en migration.

Selon Mustafa, des coraux et des murs imprimés en 3D fabriqués à partir de carreaux durables et respectueux de l’environnement sont désormais disponibles et utilisés, tandis que les substrats imprimés en 3D fournissent une base stable pour les herbiers marins ou les récifs coralliens nouvellement plantés. « Déployer des technologies émergentes à grande échelle peut faire une énorme différence dans l’exploration des océans et la protection de la vie marine. »

L’ONU a une Convention sur la diversité biologique

Pour lui, « les AMP effectivement appliquées contribueront de manière significative à la restauration de la biodiversité marine et joueront un rôle important dans la reconstitution des stocks de poissons épuisés et le renforcement de la résilience face aux effets du changement climatique ».

La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique contient cinq objectifs et 20 cibles pour prévenir la perte d’espèces, connus sous le nom d’objectifs d’Aichi pour la biodiversité.

Mustafa explique que la Conférence des Parties, qui est l’organe directeur de la convention, doit maintenant examiner les progrès accomplis sur ces objectifs, déterminer les causes des échecs de mise en œuvre et suggérer des moyens de lutter contre la perte continue de biodiversité grâce à la technologie.

« Nous avons besoin de nouvelles structures de gouvernance et de consensus sur l’action et la responsabilité », défend Mustafa. « Les pays doivent pouvoir partager des informations et des mesures de données vérifiables pour suivre les progrès dans la préservation de la biodiversité des océans. »

Pour Mustafa, lorsque toutes ces activités et actions seront en place, ce ne sera rien de moins qu’une révolution pour l’océan.

