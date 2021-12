Des scientifiques découvrent diverses formes de vie sous la glace en Antarctique

Dans une nouvelle recherche publiée ce mois-ci dans la revue scientifique Biologie actuelle, des chercheurs de l’Institut Alfred Wegener ont identifié une grande variété de formes de vie sous la glace de l’Antarctique – en particulier, 77 espèces qui indiquent que l’une des régions les plus froides de la Terre abrite une biodiversité bien plus importante qu’on ne le pensait auparavant.

Les espèces ont toutes été trouvées dans la calotte glaciaire centenaire d’Ekström dans la mer de Weddel et se composent du plus grand volume de formes de vie trouvées dans une zone de glace – plus que toutes les autres zones de l’Antarctique combinées, y compris les zones où la lumière du soleil tombe sur et il y a suffisamment de nourriture.

