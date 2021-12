L’Iran annonce le lancement d’une fusée spatiale avec des dispositifs de recherche

LEGO®-City La fusée spatiale et sa station de lancement Enfant 7 Ans et Plus, Jouet de Construction, 837 Pièces 60228

Inclut 6 figurines LEGO City : 2 astronautes, 2 scientifiques, le directeur de la station de lancement et un technicien au sol, plus un robot Comprend une fusée modulaire à plusieurs étages inspirée par la NASA, qui peut être personnalisée de différentes façons avec un propulseur, un compartiment de stockage des charges utiles et un cockpit pour 2 figurines, ainsi qu'un rover avec un bras grappin articulé (nouveauté de juin 2019), un télescope spatial avec des panneaux solaires qui se replient et une loupe, plus un système de monorail avec plusieurs arrêts et 2 wagons Cet ensemble de jeu détaillé inclut une tour de contrôle qui s'ouvre avec une fenêtre amovible, 2 bureaux avec de petits écrans, de grands écrans pour le compte à rebours et le contrôle du télescope avec un emplacement pour insérer un appareil mobile, ainsi qu'une base de lancement avec une tour munie de bras qui s'ouvrent pour lancer la fusée, plus une zone de recherche au sol avec une tuile portant un symbole secret Les accessoires incluent 2 géodes (nouveautés de juin 2019), 2 casques avec une visière bleue, une loupe, un élément scanner, une tuile avec un symbole secret, une scie circulaire, une clé à molette, un téléphone portable, 4 éléments eau et une caméra, plus un séparateur de briques Les barrières s'abaissent pour arrêter les wagons du monorail sur le parcours et permettre aux passagers de monter ou descendre Le scanner du robot peut être orienté sur la tuile de la zone de recherche pour observer le symbole secret Les enfants peuvent insérer un appareil mobile dans la tour de contrôle pour découvrir les options de jeu interactives proposées lorsqu'ils sont connectés à l'appli LEGO City Explorers