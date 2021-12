Une entreprise lance du whisky pour célébrer des missions spatiales historiques

L’alcool et l’exploration spatiale sont deux thèmes qui ne vont normalement pas ensemble, mais une entreprise écossaise veut changer cela. Le Whisky Barrel met sur le marché deux éditions spéciales de ses whiskies, l’une commémorant les 50 ans de notre dernière mission sur la Lune, Apollo 17 (qui sera célébrée en 2022), et une autre pour célébrer la première mission qui conduira à notre retour, Artémis I.

Avec une édition limitée de seulement 109 bouteilles, « We’re On Our Way, Houston ! » est un whisky de 48 ans, qui porte sur son étiquette l’image de la fusée Saturn V utilisée sur l’Apollo 17 sur la rampe de lancement. Quant à la saveur, la société la décrit comme « une peau d’orange provenant de l’espace lointain dans un éclat d’étoile de muscade en orbite autour d’astéroïdes de menthe, une nébuleuse fruitée, une pluie de météores de cannelle, de cuir et de chêne, avec une finition douce et sèche ».

« Nous sommes en route, Houston ! » est âgé de 48 ans.

Image : Le baril de whisky

« Le 13 décembre 1972, les astronautes Eugene Cernan et Harrison Schmidt ont effectué la dernière exploration de la surface lunaire. Ce seraient les derniers pas humains sur la Lune non seulement pour le programme Apollo, mais pour tout le monde. Ce même jour, sur la planète Terre, ce whisky de la distillerie Invergordon était mis en cuve », a déclaré The Whiskey Barrel. Chaque bouteille coûte 363,03 USD (environ 2 066 R$).

Artemis First Launch Edition a été distillé en 1990 par la distillerie Bunnahabhain sur l’île d’Islay, en Écosse. Son étiquette ressemble à un plan technique et présente des illustrations rappelant la fusée SLS et la capsule Orion qui seront utilisées lors de la mission Artemis I.