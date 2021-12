Rich Clifford, l’astronaute qui a volé avec la maladie de Parkinson, décède à 69 ans

L’Association des explorateurs de l’espace (ASE) a confirmé le décès de Michael « Rich » Clifford, un astronaute de la NASA qui a piloté la mission STS-79 après avoir reçu un diagnostic de maladie de Parkinson, un trouble neurologique qui affecte principalement la capacité de mouvement du patient. Il avait 69 ans.

Selon l’association, Clifford est décédé des complications de la maladie de Parkinson. Diagnostiqué à l’origine en 1994, il a gardé le problème secret en raison de son désir de visiter l’espace pour la troisième et dernière fois de la mission susmentionnée. À l’époque, seuls le personnel médical de la NASA et leur commandant direct étaient au courant, maintenant une surveillance attentive de l’astronaute.

Rich Clifford a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en 1994, mais l’a gardé secret pour pouvoir voler une dernière fois dans l’espace.

Rich Clifford a été sélectionné par la NASA pour être astronaute en 1990, trois ans après avoir été affecté par l’armée américaine pour travailler au Johnson Space Center en tant qu’ingénieur en intégration de véhicules. Après avoir suivi une formation, il a été enrôlé dans la mission STS-52 en 1992, sa première de trois, avec trois autres compagnons de voyage sur un travail d’infiltration pour le ministère de la Défense (DoD, encore une fois, pour l’acronyme en anglais).

La mission a duré une semaine et a vu, entre autres, la réalisation de certaines expériences médicales, telles que l’impact de la microgravité sur le tissu osseux et la capacité d’observer des objets en orbite terrestre basse, à la fois par eux-mêmes dans l’espace et en contrôlant la mission sur le terre.

En 1994, il retourne dans l’espace à l’intérieur de la navette spatiale effort, sur la mission STS-59. Dans cette entreprise, il a, en tant que spécialiste de mission, été chargé de travailler sur l’installation et l’exploitation du Space Radar Laboratory (SRL), conçu pour observer les variations climatiques sur Terre depuis l’espace et déterminer si elles sont d’origine humaine ou naturelle.

À son retour de cette mission, c’est lorsqu’on lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson, qu’il a dit, des années plus tard, qu’il a commencé à remarquer quand il marchait : son bras droit était engourdi et paralysé, ne faisant pas le mouvement naturel de va-et-vient.

En volant à nouveau sur la mission STS-76, ses symptômes n’ont pas entravé la conduite de la mission, qui impliquait de livrer l’astronaute Shannon Lucid à ​​la station spatiale russe Mir, où elle vivrait. À l’occasion, avec sa compagne de voyage Linda Goodwin, Clifford a effectué la première sortie dans l’espace sur un vaisseau spatial attaché à une station, où ils ont couplé quatre expériences scientifiques dans une activité véhiculaire externe qui a duré un peu plus de six heures.

De retour sur Terre le 31 mars 1996, Rich Clifford a décidé de prendre sa retraite et de ne pas poursuivre de missions de vol supplémentaires, de peur que ses symptômes ne progressent plus vite que prévu. Après avoir signé sa fermeture en janvier 1997, il a répertorié un total de 27 jours, 18 heures et 24 minutes dans l’espace, réalisant 443 orbites autour de la Terre.

Né le 13 octobre 1952, Michael Richard Uram « Rich » Clifford était originaire de San Bernardino, en Californie, mais considérait Ogden, Utah, son lieu de naissance. Il a obtenu un diplôme en sciences de la West Point Military Academy et une maîtrise en sciences de l’Université de Géorgie en 1982. Lorsqu’il a quitté West Point (et avant sa maîtrise), il a été enrôlé comme sous-lieutenant dans l’armée américaine. , où il intègre l’école d’aviation militaire, où il sort premier de sa promotion.

Jusqu’en 1986, il avait déjà répertorié 3 600 heures de vol. Après avoir quitté la NASA des années plus tard, il est allé travailler pour Boeing en tant que directeur des opérations de la Station spatiale internationale (ISS). En 2011, il a été directeur général de la mission de navette spatiale de dernière génération.

Dans sa vie personnelle, Clifford était un patient conseiller pour la Fondation Michael J. Fox pour la maladie de Parkinson, créée par l’acteur dans Returnal vers le futur. En 2014, un documentaire indépendant sur sa vie est sorti, scénarisé et réalisé par Zach Jankovic.

« Tous ceux qui vivent avec la maladie de Parkinson vivent d’une manière différente », a-t-il déclaré dans une interview en 2015 pour la fondation. « Ne laissez pas cela être un obstacle dans votre vie. La vie est très belle. N’oubliez pas : continuez, le ciel est la limite ».

Il laisse dans le deuil son épouse, Nancy Elizabeth Clifford, avec qui il est marié depuis 45 ans, et deux enfants, Richard et Brandon.

