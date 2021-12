Le spectacle de Leonard : la comète continue de générer des images époustouflantes

En s’éloignant de la Terre, la comète Leonard devient sombre mais de plus en plus spectaculaire. La raison en est qu’il s’approche toujours du Soleil, de sorte que ses matières volatiles telles que la glace et les gaz gelés sont plus exposées à la chaleur et se subliment (deviennent des gaz) plus facilement. Cela rend son coma et sa queue plus gros et plus brillants.

Oui, il devient de plus en plus brillant, mais à mesure qu’il s’éloigne de la Terre, son éclat semble s’atténuer pour nous, il est donc déjà difficile de le voir à l’œil nu. Mais ceux qui ont des appareils photo et du matériel adaptés à l’astrophotographie, et qui ont un ciel dégagé en début de soirée, en profitent pour enregistrer cette comète spectaculaire.

De nombreuses personnes ont même profité du réveillon de Noël pour photographier la comète Leonard. Ces personnes ont reçu un beau cadeau du ciel : la comète a connu une soudaine augmentation de luminosité cette nuit-là, probablement due à l’action des vents solaires. Et cela a généré des images époustouflantes.