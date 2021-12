Météore illumine le ciel du Pará

Un grand flash a été aperçu ce dimanche (26) dans le ciel de plusieurs villes de l’Etat du Pará. Le phénomène a été enregistré par des caméras de surveillance et a été suivi d’une forte détonation, ressentie principalement dans la commune de Porto de Moz, dans le Bas Région amazonienne. Selon BRAMON, le réseau brésilien d’observation des météores, le flash et le rugissement ont été générés par une boule de feu, qui n’est rien de plus qu’un météore très brillant. L’explication a été donnée après avoir analysé les images Live Weather qui ont enregistré le phénomène. Regardez la vidéo :

L’éblouissement généré par le météore a également été détecté depuis l’espace, grâce à l’instrument de détection de foudre du satellite GOES-16, qui fonctionne à une altitude de plus de 35 000 kilomètres.

Flash météore détecté par le satellite GOES-16 – Crédits : CIRA / RAMMB / NOAA

Quelle est la différence entre les météores et les météorites ?

Le météore est un phénomène lumineux provoqué par le passage d’un fragment de roche spatiale à travers notre atmosphère. Lorsque ces objets voyagent dans l’espace à des vitesses très élevées, lorsqu’ils atteignent notre atmosphère, ils compressent et chauffent l’air devant eux, ce qui les fait briller intensément.

La chaleur générée lors du passage atmosphérique vaporise généralement les petits fragments de roche qui nous frappent. Mais lorsque l’objet est plus gros, il frappe les couches inférieures et plus denses de l’atmosphère. En plus de générer une lueur beaucoup plus brillante, cela peut déclencher une onde de choc ressentie au sol comme le bruit du tonnerre ou une explosion.

Dans ces cas, il y a une grande possibilité qu’une partie de la roche spatiale ait résisté au passage atmosphérique et ait atteint le sol, générant ce que nous appelons des météorites.

Cela semble être le cas du bolide de Porto de Moz, enregistré par les caméras Clima ao Vivo et également par d’autres caméras de sécurité de la région. BRAMON travaille à déterminer la trajectoire exacte du météore et également dans la zone de dispersion d’éventuelles météorites, mais il semble que le météore ait eu une trajectoire du nord-est au sud-ouest, s’éteignant à la frontière entre les municipalités de Porto de Moz et Altamira

