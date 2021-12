On a retrouvé le squelette d’un homme tué dans le tsunami il y a 3 600 ans

Un nouvel article publié dans Actes de l’Académie nationale des sciences détaille l’analyse du squelette d’un homme décédé lors d’un tsunami causé par l’éruption du volcan Thera, situé sur ce qui est aujourd’hui l’île de Santorin, en Grèce, il y a 3 600 ans.

D’après des recherches antérieures, l’éruption de Théra était un événement climatique majeur, responsable, entre autres, de la chute de la civilisation minoenne, entre 1500 et 1600 av. il a généré d’autres effets expliqués dans la nouvelle étude.

Un squelette trouvé dans une région entre la Grèce et la Turquie représente le premier corps d’une victime du tsunami à être retrouvé à la suite d’une ancienne éruption volcanique (Image : PNAS/Autorisation)

Selon les chercheurs, bien que la plupart des conséquences de l’explosion de Thera aient déjà été documentées, très peu de celles-ci sont liées à un tsunami – même avant cet article, aucun cadavre ni aucun os n’avaient été trouvés.

C’est parce que, en règle générale, les raz de marée ne laissent généralement pas leurs traces sur la terre ferme : normalement, les squelettes et autres objets sont entraînés par un tsunami vers la mer.

Le squelette en question, cependant, a été trouvé sur le site archéologique de Çeşme-Bağlararası, dans la région côtière occidentale de la Turquie. La région a toujours été une source d’articles de l’âge du bronze (3300 av. les cendres et les débris ont été emportés dans la mer.

En plus du squelette de l’homme, les restes d’un chien ont également été retrouvés. Les analyses au radiocarbone indiquent que le matériau trouvé était vers 1612 avant JC. Les scientifiques ont également trouvé des murs endommagés, des débris de divers types, de la sédimentation et des cendres – autant de preuves non pas d’un, mais de plusieurs tsunamis.

D’après la façon dont le squelette de l’homme a été retrouvé, les chercheurs pensent qu’il s’agissait d’un homme décédé jeune et qu’il faisait probablement partie d’un effort communautaire de recherche de victimes. C’est parce que ses os étaient pressés contre un mur de soutènement de fossé – le genre qui était auparavant creusé dans les efforts de secours en cas de catastrophe.

C’est la première fois que des preuves de tsunamis sont découvertes dans la région : l’île de Santorin est située entre le sud de la Grèce et le sud de la Turquie, et l’explosion du volcan Thera a donné aux experts plusieurs indices sur l’incident sur terre, mais maintenant que nous comprenons également la survenance d’événements maritimes, il est probable que la région sera la cible d’un plus grand volume d’études dans les années à venir.

