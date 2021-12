La NASA définit deux des astronautes pour la mission Crew-6

La NASA a annoncé deux des astronautes qui feront partie de l’équipage de la mission Crew-6, la septième mission habitée vers l’ISS opérée par SpaceX. Il s’agira des Américains Stephen Gerard « Steve » Bowen et Warren Woodrow « Woody » Hoburg. Les deux autres équipages seront définis par les « partenaires internationaux » de l’agence et annoncés ultérieurement.

Bowen est un astronaute vétéran, avec trois missions à bord de navettes spatiales et sept sorties dans l’espace à son actif. Cependant, ce sera votre première mission à long terme. Hoburg, en revanche, sera le « newbie » : l’astronaute a été sélectionné par la NASA dans la promotion 2017, mais n’a jamais participé à une mission.

Avant de rejoindre la NASA, Bowen était officier à bord des sous-marins de l’US Navy. Hoburg, quant à lui, vient du secteur civil et a été professeur d’astronautique et d’aéronautique au MIT, avec une spécialisation en ingénierie des systèmes. Il est également l’un des 18 astronautes sélectionnés pour les missions du programme Artemis, qui prévoit de ramener des humains sur la Lune à partir de 2025.





Stephen Bowen (à gauche) et Woody Hoburg, astronautes sélectionnés pour la mission Crew-6.

Images : NASA (à gauche) / NASA et Robert Markowitz (à droite)

La NASA va former 10 nouveaux astronautes

La NASA a récemment dévoilé une nouvelle classe de 10 candidats astronautes, sélectionnés parmi plus de 12 000 candidats. L’équipe, composée de quatre femmes et six hommes, constitue le 23e pool de candidats astronautes pour l’agence spatiale américaine depuis le choix du Mercury 7 en 1959. C’est aussi la première équipe à être sélectionnée depuis le début du programme d’exploration Artemis. de la lune.

En janvier, les nouveaux arrivants se rendront au Johnson Space Center pour commencer une formation sur les systèmes d’engins spatiaux, les techniques de marche dans l’espace et d’autres disciplines nécessaires aux vols spatiaux.