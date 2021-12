La NASA a terminé une réévaluation de la disponibilité du carburant du télescope spatial James Webb, affirmant maintenant que la mission pourrait durer plus longtemps que les 10 ans initialement prévus.

James Webb a finalement été libéré le 25 décembre 2021 – après de nombreux retards. Comme pour toutes ses missions à long terme, l’agence spatiale américaine a déclaré que ce projet aurait une durée minimale de cinq ans, les experts pointant au moins le double de ce nombre.

Maintenant, dans une déclaration publiée mercredi matin (28) sur son site officiel, la NASA a déclaré que le James Webb pourrait fonctionner pendant « beaucoup plus longtemps » que 10 ans, après qu’une évaluation a conclu que le télescope nécessite en réalité moins de carburant que prévu pour corriger sa trajectoire. .

« Notre analyse révèle qu’il faut moins de propulseur pour ajuster la trajectoire de Webb vers son orbite finale au deuxième point de Lagrange, connu sous le nom de » L2 « , une région d’équilibre gravitationnel de l’autre côté de la Terre par rapport au Soleil. » dit l’extrait du déclaration. « Par conséquent, le James Webb pourra compter sur beaucoup plus que la quantité de base estimée de carburant – bien que de nombreux autres facteurs puissent encore influencer la durée de son fonctionnement. »

En d’autres termes : ce n’est pas comme si le télescope avait « trop » de carburant, mais du carburant « normal » qui finira par durer plus longtemps que prévu.

Il y a deux raisons à cela, selon l’évaluation technique : la première est la précision de la trajectoire de la fusée Ariane 5, de la société Arianespace, qui a fini par dépasser les attentes de la NASA lorsqu’elle a été lancée très près de sa trajectoire initiale.

La seconde a aussi à voir avec la précision, mais celle-ci, du télescope lui-même : récemment, le James Webb a subi une manœuvre d’ajustement de trajectoire, mais le volume de carburant utilisé a été considérablement moindre que prévu car la déviation corrigée n’était pas si grande pour un plus grosse dépense.

Le télescope spatial James Webb possède son propre compartiment à combustible, dans le but d’ajuster ses différents mouvements : non seulement la correction de cap jusqu’à ce qu’il arrive à l’endroit souhaité, une fois là-bas, des mouvements d’ajustement d’orbite et de rotation seront également effectués, le afin d’assurer que son emplacement est toujours ce que veut la NASA.

Il convient toutefois de rappeler que le télescope ne dépendra pas de ce carburant à des fins énergétiques : il dispose de plusieurs panneaux solaires qui capteront la lumière du soleil et assureront le fonctionnement de ses systèmes et appareils.

Le James Webb a été considéré comme le successeur du télescope spatial Hubble, qui a été lancé à l’origine en 1990 et est déjà à la fin de sa longue « carrière ».

