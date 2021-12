Le vaisseau « Debut » sera retardé d’au moins deux mois à cause de la FAA

La Federal Aviation Administration (FAA) a admis qu’elle avait environ deux mois de retard dans la réalisation d’une évaluation environnementale de SpaceX, ce qui devrait retarder les « débuts » de l’orbiteur Starship d’environ le même laps de temps.

L’information provient du bureau du gouvernement lui-même, qui coordonne l’aviation civile aux États-Unis, via son profil Twitter officiel. Ce n’est pas la première fois que cela se produit : il y a quelques mois, Elon Musk, PDG et fondateur de SpaceX, a annoncé son intention de lancer Starship dès 2021, mais peu de temps après, la FAA a déclaré que l’examen environnemental serait mené « jusqu’à » 31 décembre, marquant ainsi les débuts du navire pour 2022.

Aujourd’hui, quelques jours seulement avant l’expiration de ce délai, l’agence gouvernementale annonce un nouveau délai, marquant le 28 février 2022 comme nouvelle date limite pour l’achèvement de l’évaluation.

« La FAA poursuit son évaluation environnementale programmatique [PEA, na sigla em inglês] pour le projet Starship/SuperHeavy proposé par SpaceX dans sa structure à Boca Chica, Texas. La nouvelle date d’émission du dernier PEA est le 28 février », précise le tweet reproduit ci-dessus.

Le PEA – ou Évaluation environnementale programmatique – cela fonctionne comme un moyen d’évaluer l’impact environnemental qui peut être causé par certains projets, et il évalue à la fois les entreprises et les autres agences gouvernementales et même la FAA elle-même, lorsque cela modifie une norme de l’aviation civile américaine. D’une grande importance, ce type d’évaluation est obligatoire pour des projets comme le Starship et sa fusée de transport, le Super Heavy, et sans lui, il n’y a pas d’autorisation pour que l’ensemble décolle.

Selon l’agence, la justification est qu’elle doit encore examiner environ 18 000 « commentaires publics » – une sorte de « consultation » que les agences gouvernementales américaines font entre elles, mais ouverte aux entreprises et au public – mais l’information a rapidement été repoussée par adeptes de la société d’Elon Musk.

En effet, la période de soumission de ces commentaires a pris fin le 1er novembre 2021 – quelques semaines avant le premier report causé par la FAA. L’agence se défend en disant qu’une partie de ce contenu provient d’autres agences gouvernementales, ce qui a peut-être compliqué son calendrier, considérant la possibilité que ces autres parties aient tardé à soumettre leurs commentaires.

Pourtant, la FAA était initialement censée avoir commencé les processus d’évaluation environnementale après mars 2021, lorsque SpaceX a soumis les demandes. C’était la décision de l’agence de paralyser le processus en novembre 2021 et de ne le reprendre qu’en juin de cette année.

La nouvelle est susceptible de représenter un nouveau retard pour ce qui est désormais le plus grand projet actuellement en cours chez SpaceX : à l’origine, Elon Musk avait promis les débuts de Starship en juillet 2021, réajustant ce mois par mois tout au long de la seconde moitié après chaque report. Après que la FAA a annoncé l’examen du 31 décembre, Musk a publié un calendrier de sortie «d’ici février» 2022.

En parallèle, un rapport distinct, réalisé par le personnel technique de la NASA, a déclaré que Starship devrait sortir « pas avant mars ». Mais c’était avant le nouveau tweet de la FAA, qui repoussera très probablement le lancement du navire au moins en avril de l’année prochaine.

