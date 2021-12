Les astronautes de la mission privée de l’ISS réussissent l’examen médical de la NASA

Quatre astronautes qui participeront à une mission privée vers la Station spatiale internationale (ISS) en février 2022 ont réussi des tests médicaux menés par la NASA et le Panel multilatéral sur les opérations habitées, une coalition de cinq agences spatiales internationales qui décide qui peut se rendre à l’ISS et quel est le rôle de chaque membre dans la mission.

L’équipage de la mission Ax-1, organisée par Axiom Space, est composé de Larry Connor, qui sera le pilote, Michael Lopez-Alegría, qui sera le commandant, et des spécialistes de mission Mark Pathy et Eytan Stibbe. Le décollage est prévu le 28 février 2022, à bord d’une capsule SpaceX Crew Dragon, propulsée par une fusée Falcon 9.

L’équipage de la mission Axiom Space Ax-1. De gauche à droite : Larry Connor, Michael López-Alegría, Mark Pathy et Eytan Stibbe. Image : Espace Axiome

Connor est un entrepreneur américain et Lopez-Alegría est un astronaute à la retraite de la NASA et vice-président d’Axiom Space. Pathy est un philanthrope canadien et Stibbe est un investisseur et ancien pilote de l’armée de l’air israélienne

Au cours de leur séjour de huit jours à bord de l’ISS, les astronautes mèneront un total de 25 expériences en microgravité, axées sur la science, l’éducation et la sensibilisation scientifique. Ils comprennent des recherches sur l’impact des voyages dans l’espace sur les cellules sénescentes (vieillissantes) et la santé cardiaque.

Ce ne sera que la première des quatre missions ISS contractées par Axiom avec SpaceX. Tous utiliseront des fusées Falcon 9 et des capsules Crew Dragon. La prochaine mission, Ax-2, a déjà été approuvée par la NASA et devrait décoller fin 2022 ou début 2023.

Axiom est l’une des nombreuses entreprises travaillant sur une station spatiale commerciale pour remplacer l’ISS. Récemment, la société a également annoncé qu’elle développait ses propres combinaisons spatiales pour les activités extra-véhiculaires (EVA), les fameuses « sorties dans l’espace ». On s’attend à ce que les nouveaux costumes soient prêts dès 2024 et puissent être proposés à la NASA pour une utilisation sur l’ISS et le programme Artemis Return to the Moon.

