La délégation de la NASA au programme Artemis effectue les premières inspections de la structure de SpaceX

SpaceX a enfin pu recevoir la première délégation de la NASA au programme Artemis, le projet de l’agence spatiale américaine qui ramènera l’homme sur la Lune d’ici 2025. tour pour la structure qui est toujours en cours d’assemblage – plus tôt cette semaine.

L’occasion montre qu’après deux tentatives infructueuses de poursuites judiciaires par le concurrent de Jeff Bezos, Blue Origin, les premières demandes du projet peuvent enfin commencer à être traitées par la société d’Elon Musk, qui a remporté une offre d’un milliard de dollars pour travailler avec la NASA en mission. en avril 2021.

L’appel d’offres prévoit la construction du Système d’atterrissage humain (HLS), une plate-forme de transport d’équipage de fusée SLS (Système de lancement spatial) et sa capsule Orion, qui, à très court terme, a pour rôle de faire sortir les astronautes du vaisseau spatial et sur le sol lunaire.

La visite a porté sur le base stellaire, la structure qui comprend les rampes de lancement du vaisseau spatial orbital Starship, ainsi que l’usine de véhicules de transport. L’idée était de mesurer les progrès de l’entreprise sous-traitante dans le développement de la structure – ce qui, d’un point de vue technique, n’est pas à négliger.

C’est parce qu’en janvier de cette année, la zone désignée de la base stellaire n’avait même pas d’asphalte, avec seulement un morceau de la tour de support de lancement – ​​celle-ci, soit dit en passant, construite auparavant, à d’autres fins. L’année n’est pas encore terminée et la même zone possède trois bras robotiques semi-autonomes, une tour de la taille d’un gratte-ciel et est sur le point d’achever la construction du plus grand réservoir de fusée cryogénique jamais construit dans l’histoire.

Bien sûr, ce n’était pas « juste » pour la NASA et Artemis : la même structure voit les avancées de développement des différents prototypes de Starship (SpaceX est dans le vingt et unième, si vous avez compté…) et sa fusée Super Heavy . L’image ci-dessous donne une bonne idée de l’avancement sur tous ces mois :