James Webb : La NASA commence à déployer le bouclier solaire du télescope

La NASA a entamé ce mardi après-midi (28) l’une des opérations les plus délicates de la mise en service du télescope spatial James Webb (JWST) : le déploiement de son délicat bouclier solaire.

La première étape a été le déplacement de deux structures, appelées « structure de palette unifiée » avant et arrière, qui contiennent les cinq membranes de protection soigneusement pliées, ainsi que des câbles, des poulies et des mécanismes de déclenchement.

L’équipe a terminé le processus vers 15 h 21 (heure de Brasilia), après quatre heures de travail. L’étape suivante consiste à libérer le cadre arrière.

Séquence de dépliage JWST. Image : NASA

L’opération d’aujourd’hui donne le coup d’envoi à au moins cinq jours supplémentaires d’étapes nécessaires pour déployer le pare-soleil – un processus dont dépend le succès de la mission. Si le bouclier n’est pas en place pour garder le télescope et les instruments de Webb extrêmement froids, proches du zéro absolu, Webb sera incapable d’observer l’univers tel qu’il a été conçu.

Les prochaines étapes comprennent l’extension d’une tour pliable, puis la libération des protections solaires, l’extension des barres intermédiaires et enfin la tension des cinq couches de Kapton qui composent la protection solaire elle-même.

Comme le déploiement du bouclier sera l’un des processus les plus difficiles jamais tentés par la NASA, l’équipe des opérations de la mission a ajouté de la flexibilité au calendrier afin que le calendrier et même la séquence des prochaines étapes puissent changer dans les prochains jours selon les besoins.

Lancé samedi dernier (25), le James Webb subit un délicat processus de test et de préparation à l’exploitation, appelé mise en service, alors qu’il navigue dans l’espace en route vers sa destination, une orbite proche de Lagrange Point 2 (L2 ) dans le système formé par la Terre et le Soleil. Au total, la NASA estime qu’il faudra six mois de préparation avant que les observations scientifiques puissent commencer.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos YouTube ? Abonnez-vous à notre chaîne !