Un don de 180 000 $ est passé presque inaperçu auprès d’un collège de physique américain

Le Département de physique de l’Université municipale de New York, à Harlem, a failli laisser passer un don d’environ 180 000 $ US (un peu plus d’1 million de reais), selon les informations du journal américain New York Times.

Selon le journal, le don, qui a été fait sous un faux nom, était adressé à Vinod Menon, professeur à l’établissement et coordinateur du département en question. Le problème : Isolé depuis mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, Menon n’a pas vérifié son courrier depuis plus d’un an, ce qui a fait que le don est resté longtemps dans la zone « reçue » du collège.

Les dons anonymes ne sont pas si étranges dans certains pays, mais le contexte d’un épisode universitaire à New York a soulevé des soupçons même de la part du FBI (Image : Alonafoto/)

Lorsqu’il a arrêté ses devoirs d’enseignement à distance pour vérifier s’il avait reçu quelque chose, il a remarqué la boîte et, selon ses propres mots, « est presque tombé de sa chaise » lorsqu’il a vu le contenu : environ 180 000 $, en billets non marqués, non traçable de 50 $ US (281,86 R$) et 100 $US (563,72 R$). « Le colis était très lourd, si lourd qu’il a coûté environ 90 USD [R$ 507,41] juste pour le poste », a-t-il commenté.

Sur l’expéditeur de la boîte, seuls le pseudonyme « Kyle Paisley » et la date d’envoi indiquant l’expédition comme « novembre 2020 » ont offert un indice quant à son origine. L’idée était que l’argent serait utilisé pour la formation continue des étudiants défavorisés.

En raison de la nature étrange du don – voir « notes non marquées et introuvables » ci-dessus » – l’argent devait d’abord être traité comme une preuve pénale – à tel point que le presbytère de l’université situé dans le quartier de Harlem a même appelé le FBI pour s’assurer que le l’argent ne venait pas de la mafia ou d’une activité criminelle.

Heureusement, ce n’était pas le cas : l’argent était propre, et le chemin inverse du colis menait tout le monde à une maison située à Pensacola, en Floride. Interrogant les résidents de la résidence, les autorités ont conclu que personne là-bas ne connaît ou n’a connu de « Kyle Paisley » et que personne n’a étudié à l’université subventionnée.

Après de nombreuses délibérations, le conseil municipal de l’éducation – dont l’université est membre fondateur – a voté pour accepter le don, même si les circonstances de sa remise étaient pour le moins embarrassantes.

College est ce que la langue anglaise appelle «collège de la ville», c’est-à-dire un établissement d’enseignement supérieur dont les frais de scolarité sont plus abordables, par rapport aux valeurs extrêmement élevées observées dans des noms comme Harvard, Yale ou Stanford, pour n’en nommer que quelques-uns.

Ceci, cependant, n’enlève rien à la qualité de ce qui y est enseigné : cette même faculté a obtenu trois prix Nobel – dont le physicien nucléaire Robert Hofstadter (1915-1990). C’est d’ailleurs là qu’Albert Einstein donna l’une de ses premières conférences sur le sol américain.

En moyenne, un cours de premier cycle au collège de Harlem coûte environ 7 500 $ US (42,28 000 R $) par an. Selon Menon, les 180 000 $ donnés couvrent deux bourses complètes pendant plus de 10 ans, plus une petite partie est laissée pour le travail caritatif et bénévole.

Les dons anonymes ne sont pas aussi rares que cela puisse paraître – et cela ne concerne pas seulement les universités : le chanteur britannique George Michael, décédé en décembre 2006, a acquis une « seconde renommée » à titre posthume lorsque plusieurs institutions et ONG aux États-Unis et au Royaume-Uni sont devenues publiques. de dévoiler de nombreuses donations faites par l’artiste, qui a toujours demandé à ne pas être identifié. Certains des bénéficiaires étaient des établissements d’enseignement ainsi que des ONG soutenant la cause LGBTQIA+.

La différence ici, cependant, est le contexte : quelqu’un s’est donné beaucoup de mal pour cacher son identité même au FBI, envoyant une énorme somme d’argent pendant une période de pandémie – Covid-19 a gâché les systèmes éducatifs du monde entier.

Ni Menon ni l’université ne soupçonnent qui est le bénéficiaire.

