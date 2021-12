Le télescope spatial de la NASA est en vente en ligne pour 10 millions de dollars

Si vous êtes un fan d’espace et qu’il vous reste 10 millions de dollars (environ 56,3 millions de reais), faites attention. Un télescope spatial légitime, développé et utilisé par l’agence spatiale américaine (NASA), est en vente sur le site de petites annonces Craigslist. L’artefact en question est le télescope à rayons X à large bande (BBXRT), l’un des quatre télescopes spatiaux qui faisaient partie de la mission STS-35 de la navette spatiale Columbia en décembre 1990.

Selon la NASA, c’était « le premier télescope à rayons X fonctionnant sur une large gamme de potentiel énergétique (0,3 à 12 000 électron-volts, keV) avec une résolution énergétique modérée de 90 eV à 1 keV et 150 eV à 6 keV. Le BBXRT a été construit au Goddard Space Center pour un coût de 40 millions de dollars. L’annonceur prétend l’avoir acheté en 2003 directement auprès de la NASA et fournira à l’acheteur une copie du reçu original signé.

BBXRT : le télescope développé par la NASA a été utilisé dans l’espace pendant huit jours en 1990. Image : Reproduction / Craigslist

Selon lui, le télescope est le « plus grand artefact spatial qui ait jamais volé entre des mains privées » et est en « état de musée », en d’autres termes, d’excellente conservation. L’équipement mesure 5,4 x 1,2 x 0,9 mètres (largeur x hauteur x profondeur) et pèse 816 kilos. Il peut être expédié « n’importe où dans le monde », sans restrictions, et tient dans un conteneur d’expédition standard.

« Les artefacts spatiaux qui ont déjà volé augmentent en valeur bien au-delà du taux d’inflation standard ou des investissements en actions », souligne le vendeur, positionnant le télescope comme un investissement potentiel. Et si vous n’avez pas tout l’argent à votre disposition, ne vous inquiétez pas : il accepte un échange d’articles « acceptables », avec paiement de la différence.

