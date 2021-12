2022 pourrait être l’année des « super fusées »

2021 a été une année intense pour les fans d’exploration spatiale. Au cours des 12 derniers mois, nous avons eu pas moins de 132 lancements de fusées, dont 50 par la Chine, 48 par les USA, 15 par la Russie, 15 par le consortium européen Arianespace, 3 par le Japon et 1 par l’Inde.

L’année a commencé « doucement », avec seulement 7 sorties en janvier, mais le rythme s’est accéléré et en décembre nous avons eu pas moins de 18 sorties. Dans l’ensemble, vous entendez une augmentation de plus de 25 % par rapport à l’année précédente, 2020, où 104 sorties avaient été réalisées.

Cependant, parmi plusieurs Falcon 9, Soyouz, Ariane 5 et Long March 7, pour n’en citer que quelques-uns, nous n’avons pas eu une seule sortie d’une nouvelle génération de « super fusées » actuellement en développement, qui promettent d’augmenter considérablement la capacité d’envoyer des charges utiles en orbite terrestre et de réduire le coût des lancements. Avec cela, ils ouvriront la voie à des projets ambitieux comme le retour sur la Lune, la colonisation de Mars ou la construction de nouvelles stations spatiales.

Cela pourrait changer bientôt. Pas moins de cinq nouvelles « machines » sont prévues, ou estimées, pour un lancement en 2022. Mais avant d’en parler, une mise en garde s’impose : le développement d’une fusée à grande échelle, c’est… c’est-à-dire quelque chose d’extrêmement complexe.

Les retards de quelques années (voire des décennies) sont assez fréquents, et les dates sont souvent plus une « estimation » qu’un engagement sur papier, en particulier au début du développement. Alors, ne soyez pas surpris si certaines des fusées de cette liste finissent par aller jusqu’en 2023. Un jour, elles montent, ayez confiance.

Super lourd, par SpaceX

Capable de transporter jusqu’à 150 tonnes en orbite terrestre basse (LEO, Low Earth Orbit), le Super Heavy est la « chère moitié » de Starship, un vaisseau spatial en cours de développement par SpaceX qui pourrait, un jour, emmener des astronautes sur la Lune. ou lancer la colonisation de Mars.

Nous avons eu plusieurs tests de lancement de Starship en 2021, beaucoup d’entre eux avec des résultats, disons, « spectaculaires ». Mais tous étaient des tests à basse altitude et aucun d’entre eux n’impliquait un Super Heavy. La fusée sera nécessaire pour les lancements orbitaux, car ses 33 (oui, trente-trois) propulseurs Raptor seront chargés de fournir la majeure partie de la poussée nécessaire pour amener un vaisseau spatial dans ou au-delà de l’orbite terrestre.

Super Heavy et Starship (la partie noire) empilés lors des tests à la base SpaceX de Boca Chica, Texas, États-Unis. Image : SpaceX/Divulgation

Tout au long de cette année, SpaceX a assemblé le premier prototype d’un Super Heavy et a même empilé un Starship dessus, mais n’a pas testé la fusée au-delà du tir statique rapide, lorsque les propulseurs sont tirés pendant quelques secondes avec la fusée ancrée au terre.

L’estimation actuelle de SpaceX est que le premier « vrai » test du Super Heavy aura lieu en janvier ou février de cette année. Mais gardez à l’esprit que la société a déjà dépassé l’échéance à plusieurs reprises : au début de 2021, elle a estimé que le premier test orbital d’un Starship + Super Heavy aurait lieu d’ici juillet, date qui a ensuite été modifiée pour « jusqu’à la fin du an ».

Système de lancement spatial de la NASA

Le Space Launch System (SLS) sera la fusée utilisée par la NASA dans les premières missions du programme Artemis, qui entend ramener des astronautes sur la Lune dans les prochaines années. Capable de transporter 95 tonnes pour LEO, il a subi un test statique (pas de décollage) en mars de cette année.

A l’époque, on estimait que le premier « vrai » lancement de la mission Artemis I serait effectué en novembre 2021, emmenant une capsule Orion dans un voyage sans pilote autour de la Lune. avril » en raison d’une panne de l’ordinateur contrôlant l’un des quatre moteurs RS-25.

Le SLS sera utilisé dans les premières missions du programme Artemis de retour sur la Lune.Image : Nasa/Publishing

En fait, l’ensemble du programme Artemis a été ajusté, pas seulement à cause des retards de SLS. Le premier alunissage habité sur la Lune, initialement prévu pour 2024, aura désormais lieu « pas avant 2025 », et pourrait prendre encore plus de temps.

Quoi qu’il en soit, le SLS sera de courte durée. Tout au long du programme Artemis, la NASA espère le remplacer par le duo Super Heavy + Starship de SpaceX, utilisant le Starship comme véhicule d’atterrissage pour emmener les astronautes directement sur la surface lunaire.

Ariane 6, d’Arianespace

Par rapport au Super Heavy et au SLS, l’Ariane 6 est « faible » et ne peut emporter que 22 tonnes pour LEO, ce qui en fait un concurrent direct du Falcon 9 « Full Thrust » (la version la plus puissante).

Or, la fusée est cruciale pour la survie d’Arianespace, qui était autrefois un acteur majeur du marché des lancements, mais qui perd du terrain face à SpaceX, plus agile et moins cher.