Des scientifiques « déballent virtuellement » la momie du pharaon Amenhotep I

L’une des rares momies encore fermées aujourd’hui – le pharaon égyptien Amenhoptep I (également appelé « Amenhotep I » ou « Aménophis I ») – a été ouverte numériquement par des scientifiques utilisant la technologie de tomodensitométrie. La dernière fois que cette momie a été ouverte, c’était il y a 3000 ans.

Et à cette époque – plus précisément, le 11ème siècle avant JC – les raisons de l’ouverture étaient différentes : les historiens ont rapporté plusieurs occasions où des prêtres égyptiens ont ouvert et « remumifié » les corps de pharaons morts afin de réparer les dommages causés par les pilleurs de tombes et les tombes. .

Étonnamment bien conservée, la momie du pharaon Amenhotep I montre qu’il avait des dents en bon état, une petite taille et un nez effilé, entre autres caractéristiques physiques (Image : Saleem et al./Université du Caire/Édition)

Depuis lors, Amenhotep I est resté fermé et scellé, mais l’équipe dirigée par le Dr Sahar Saleem, professeur de radiologie à la Faculté de médecine du Caire, en Égypte, a décidé d’utiliser la technologie moderne pour étudier le matériel interne.

« Le fait que la momie d’Amenhotep Ier n’ait jamais été ouverte à l’époque moderne nous a donné une opportunité unique : non seulement d’étudier comment il a été momifié et enterré à l’origine, mais aussi comment il a été récupéré, traité et enterré au moins deux fois, des siècles après sa mort. mort, aux mains de la Haute Prêtrise du dieu Ammon », a déclaré l’expert, qui signe la paternité principale de l’étude.

Selon le radiologue, la tomographie a révélé des détails intéressants : Amenhotep Ier, au moment de sa mort, avait environ 35 ans, avait une bonne dentition, mesurait environ 1,69 mètre (m) et était circoncis (la « circoncision » est le processus par quelle peau « reste » du pénis est enlevée chirurgicalement). Ah, oui : après avoir enlevé ses bandages et ses couches, le corps portait une trentaine d’amulettes d’origines diverses et une ceinture en or avec des ornements dorés.

Toujours sur l’aspect physique, Saleem dit qu’Amenhotep I était « beaucoup comme son père » (Amosis I), soulignant des similitudes telles que le menton fin, le nez effilé, les cheveux bouclés et les dents supérieures légèrement en avant (le « croix supérieur », dans le jargon des dentistes).

« Nous n’avons pu trouver aucune blessure ou défiguration liée à une maladie pour justifier une cause de décès, à l’exception des nombreuses mutilations commises. post mortem [após a morte], théoriquement fabriqué par des pilleurs de tombes après son enterrement », a déclaré Saleem. « Ses entrailles ont été enlevées par les premiers prêtres, mais son cerveau et son cœur étaient toujours intacts. »

Cadavre d’Amenhotep I à l’intérieur de son sarcophage, selon des images de tomodensitométrie : le pharaon est mort à l’âge de 35 ans (Image : Saleem et al./Université du Caire/Édition)

Amenhotep Ier régna dans ce qu’on appellera une sorte d’« âge d’or » de l’Égypte : il hérita de son père (ce dernier, responsable de l’unification de la nation après avoir repoussé les Hyksos en Asie) un pays militairement puissant, puis son Reinado n’était pas très célèbre pour les guerres, mais pour encourager la construction de temples et d’édifices religieux, ainsi que pour reformuler les pratiques funéraires – inaugurant surtout la tendance à séparer le tombeau des temples funéraires.

Sur le plan militaire, Amenhotep Ier est crédité d’avoir avancé les frontières égyptiennes à travers la région nubienne (aujourd’hui le Soudan) et d’occuper des territoires en Libye (il n’est pas confirmé s’il a gardé ces territoires sous son contrôle ou les a perdus dans un premier temps). Il a également réussi à rouvrir les mines de l’île du Sinaï.

A l’origine, sa momie a été découverte en 1881 sur le site archéologique de Deir el Bahari dans le sud de l’Egypte. La région a une grande estime pour le pharaon, qui a été divinisé comme le dieu protecteur de la ferme avec sa mère, Ahmose-Nefertari.

On suppose qu’Amenhotep I n’avait qu’un seul fils, qui est mort enfant, il n’avait donc pas d’héritiers directs. Il a été remplacé par Thuthmés I (parfois appelé « Thoutmosis » ou même « Thoutmosis »), dont les historiens ne savent pas s’il y avait un lien de sang avec le pharaon. Cependant, il y a ceux qui spéculent que Thutemes I était le fils d’Ahmose Sipairi, frère aîné d’Amenhotep I.

Le masque mortuaire d’Amenhotep I, avant la tomodensitométrie « ouvre » virtuellement la momie (Image : Saleem et al./Cairo University/Publishing)

Saleem souligne que la nouvelle étude sert à réfuter une théorie qu’elle avait elle-même postulée des années plus tôt : plus tôt, avec Zahi Hawass, elle avait suggéré que des prêtres restaurateurs du XIe siècle av. dynasties plus anciennes. Cependant, cette idée était fausse :

« Nous avons montré que, au moins dans le cas d’Amenhotep Ier, les prêtres de la XXIe dynastie ont réparé l’amour de l’histoire, en traitant les dommages causés par les pilleurs de tombes et en redonnant à la momie son ancienne gloire, en préservant tous les des bijoux magnifiques et des amulettes à leur place », a déclaré Saleem.

L’étude, cependant, a également montré un avantage moderne : l’utilisation de la tomodensitométrie peut être une voie très accessible pour rechercher des personnages historiques dont nous avons conservé les restes à l’époque moderne. « Ce type d’image peut être utilisé intelligemment dans les études anthropologiques et archéologiques sur les momies, même d’autres civilisations, comme dans le cas du Pérou », a déclaré Saleem, faisant référence à l’ancien empire inca, parmi d’autres civilisations andines.

Les détails complets de la papier ont été publiés dans la revue scientifique Frontières en médecine.

