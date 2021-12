Elon Musk annonce une « mise à niveau » sur Starship, qui aura plus de moteurs et une plus grande capacité de charge

Selon Elon Musk, PDG de SpaceX, les futures unités de Starship, vaisseau spatial encore en développement que la société espère utiliser lors de missions habitées vers la Lune et même Mars, recevront une belle mise à niveau : au lieu des six propulseurs Raptor de conception actuelle (trois optimisés pour un fonctionnement dans l’atmosphère terrestre, trois optimisés pour le vide de l’espace), ils disposeront de neuf propulseurs : trois pour une utilisation dans l’atmosphère et six pour une utilisation dans le vide.

L’annonce a été faite via Twitter, le réseau social préféré du milliardaire, lors d’une conversation avec un suiveur. Selon Musk, Starship « mendiait » des moteurs supplémentaires :

Ouais. Le prochain booster aura 33 moteurs Raptor 2, avec 13 directions. Le navire est en cours de mise à niveau vers 9 moteurs (3 cardan au niveau de la mer, 6 fixes à vide) avec une charge propulsive accrue. – Elon Musk (@elonmusk) 18 décembre 2021

L’augmentation de 50 % du nombre de propulseurs Starship signifie qu’un ensemble complet Super Heavy + Starship comprendra pas moins de 42 moteurs : 33 sur la fusée Super Heavy, qui fournira l’essentiel de la poussée lors d’un lancement depuis la Terre, et 9 sur Vaisseau spatial. Et comme nous le savons tous, 42 est «la réponse à la vie, à l’univers et à tout le reste» dans la série de livres «Le guide de l’auto-stoppeur de la galaxie», dont Musk est un fan avoué.

Les propulseurs supplémentaires nécessitent plus de carburant, donc les réservoirs de Starship auront 25 % de capacité en plus, ce qui représente environ 300 tonnes de carburant supplémentaires (un mélange d’oxygène liquide et de méthane surnommé « Metalox »). Cela rendra également le vaisseau spatial environ 10 % plus grand, atteignant 55 mètres.

Lors de la séparation des étages, dans le vide de l’espace, ce Starship « étiré » produirait environ 2 000 tonnes de poussée, atteignant 2 250 tonnes selon les performances et le réglage des moteurs. Autrement dit, l’engin spatial, qui est un étage supérieur, ne serait que 10 % moins puissant que le premier étage de la Falcon Heavy, la fusée la plus puissante en opération aujourd’hui.

Avec cela, le Starship « turbine » pourrait transporter 220 tonnes de fret en orbite terrestre basse, contre 150 tonnes dans le modèle actuel. Une augmentation de près de 50% qui est particulièrement importante dans des variantes telles que celles conçues pour les missions vers la Lune dans le programme Artemis, ou éventuellement vers Mars, qui reposent sur le ravitaillement en orbite pour atteindre leurs destinations.

Des moteurs supplémentaires et des réservoirs plus grands et plus grands permettront aux vaisseaux spatiaux de transporter plus de marchandises à moindre coût, augmentant leur efficacité et réduisant le nombre de lancements.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos YouTube ? Abonnez-vous à notre chaîne !