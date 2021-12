La Russie lance une « nouvelle » fusée lors d’un troisième vol d’essai

La fusée Angara, la première créée par la Russie après la chute de l’Union soviétique, a effectué son troisième vol d’essai lundi dernier (27). L’objectif était d’évaluer la capacité de vol du véhicule lourd, et avant cela, le dernier lancement a eu lieu en décembre 2020.

La Russie a lancé la « nouvelle » fusée – surnommée « Angara-A5 » – depuis la base militaire de Plesetsk, dans le nord du pays, avec une fausse charge. L’occasion a été célébrée par l’agence spatiale Roscosmos et le ministère de la Défense à travers les médias gouvernementaux et la chaîne officielle de l’agence sur Telegram.

« Roscosmos félicite les forces militaires et spatiales ainsi que l’ensemble de l’industrie spatiale russe », a déclaré l’agence dans un communiqué officiel et également sur Twitter. « Toutes les opérations de pré-lancement et le lancement de la fusée Angara-A5 ont été effectués correctement », a indiqué le ministère.

Les fusées Angara portent le nom de la rivière éponyme qui traverse la région sibérienne depuis le lac Baïkal. Bien qu’existant depuis 30 ans (l’Union soviétique a officiellement cessé d’exister le 26 décembre 1991), seuls trois vols – tous dans un contexte de test – ont été exécutés, d’où le caractère « nouveau » de l’information.

L’Angara a été conçu pour remplacer la gamme de fusées Proton, utilisée par la Russie depuis les années 1960, en pleine guerre froide, mais qui a montré plusieurs lacunes lors des lancements récents. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré à de précédentes occasions qu’il espérait qu’Angara « rallumerait » l’industrie spatiale du pays, et rendrait la Russie moins dépendante des anciens camarades soviétiques.

Selon les spécifications techniques connues, Angara est plus respectueux de l’environnement car il utilise un composé d’oxygène et de kérosène comme carburant, tandis que Proton dépend toujours de la diméthylhydrazine asymétrique, qui est toxique et nécessite une manipulation spécialisée.

