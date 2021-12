James Webb : La NASA corrige la trajectoire du deuxième télescope spatial

Comme prévu, la NASA a effectué ce lundi (27) la deuxième manœuvre de correction de cap (Mid-Course Correction Burn 1b, ou MCC-1b) du James Web Space Telescope (JWST). D’une durée de 9 minutes et 27 secondes, la manœuvre fait partie des réglages nécessaires pour placer l’équipement à sa destination finale, une orbite précise autour du deuxième point de Lagrange (L2) dans le système formé entre la Terre et le Soleil.

La première manœuvre de correction, MCC-1a, a été effectuée peu de temps après que le JWST a atteint l’orbite, samedi (25), et a duré 56 minutes. C’était nécessaire parce que la fusée Ariane 5 qui a emmené le télescope dans l’espace lors de son lancement lui a donné une poussée moins que suffisante.

C’était exprès : si Webb prenait trop d’élan, il ne pouvait pas se retourner pour revenir sur Terre, car cela exposerait directement l’optique et la structure du télescope au Soleil, le surchauffant et interrompant la mission scientifique avant même qu’elle ne commence.

C’est un euphémisme : le télescope, qui doit fonctionner à des températures proches du zéro absolu, serait « cuit ». Pour éviter cela, la NASA augmente l’accélération progressivement, en trois étapes. En gardant l’analogie culinaire, c’est comme un cuisinier qui ne met que le sel dans la recette juste avant de servir le plat. Après tout, il est plus facile d’ajouter du sel que de le retirer.

Randy Kimble, scientifique en charge de l’intégration, des tests et de la mise en service de Webb au Goddard Space Center de la NASA, explique pourquoi les manœuvres sont effectuées au début du voyage du télescope.

«Cette heure a été choisie car plus tôt la correction de cap est effectuée, moins il faudra de propulseur (carburant). Cela laisse autant que possible le reste pour les opérations normales de Webb tout au long de sa vie : maintenir l’orbite et compenser la pression générée par le rayonnement solaire dans l’énorme bouclier thermique, qui peut agir comme le vent dans une voile et déplacer le télescope », a-t-il déclaré. dit. .