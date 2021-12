EO Wilson, biologiste connu sous le nom de « Darwin moderne », décède à l’âge de 92 ans

Une grosse perte pour les passionnés de biologie a été confirmée ce lundi : l’expert en comportement social animal et professeur de recherche à l’Université Harvard, Edward O. Wilson (communément appelé « EO Wilson »), est décédé à 92 ans, de cause non divulguée. décès.

Wilson a commencé sa carrière en tant qu’entomologiste, concentrant spécifiquement ses études sur le comportement social des fourmis – une grande partie de ce que nous savons aujourd’hui sur les interactions de ces insectes provient des découvertes de centaines de livres et papiers signé par lui.

Le biologiste et entomologiste EO Wilson, qui a remporté plusieurs prix dans des centaines d’études publiées, en plus d’agir de manière décisive pour la conservation de l’environnement (Image : EO Wilson Biodiversity Foundation/Publishing)

Au fur et à mesure que ses travaux se développaient, EO Wilson a élargi son éventail de travaux, en étudiant les comportements sociaux des oiseaux, des mammifères et, éventuellement, des humains, établissant ainsi un nouveau domaine d’étude connu sous le nom de « sociobiologie ».

Ses œuvres sont tellement reconnues par la communauté que Wilson a remporté deux prix Pulitzer – la plus haute distinction décernée aux professionnels de la communication tels que les journalistes, les professionnels de la littérature et les compositeurs de musique. Spécifiquement, « Sur la nature humaine», à partir de 1978 ; et « Les fourmis« , en 1990.

« Le ‘Saint Graal’ d’Ed était l’immense plaisir qu’il tirait de la poursuite de la connaissance », a déclaré Paula Ehrlich, présidente de la Fondation EO Wilson pour la biodiversité et co-fondatrice du projet Half.-Terre. « Un synthétiseur persistant d’idéaux, son orientation scientifique audacieuse et sa voix poétique ont transformé la façon dont nous nous comprenons nous-mêmes et notre planète. Son plus grand souhait était que des étudiants du monde entier partagent sa passion pour la découverte scientifique comme fondement pour guider l’avenir de notre monde.

Environnementaliste reconnu, Wilson a dirigé ou aidé à développer un certain nombre de projets de conservation naturelle. Sa découverte que les fourmis communiquent par un processus chimique que, aujourd’hui, nous reconnaissons sous le nom de « phéromones ».

Cependant, dans une large controverse, Wilson est également allé jusqu’à affirmer que le comportement humain est entièrement basé sur des facteurs génétiques, et que nous suivons ces prédispositions à travers les divisions de genre, le tribalisme, la domination masculine et les relations parent-enfant, en ignorant également les aspects psychologiques. prouvé dans d’autres travaux.

« La biodiversité subit un processus d’érosion qui a été accéléré par l’activité humaine », a-t-il déclaré lors d’une conférence à l’Université Duke en 2014. « La perte de cette biodiversité aura un impact considérable sur la richesse, la sécurité et l’esprit, à moins que nous ne puissions arrêter ce. »

