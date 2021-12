Astronaute, Cosmonaute et Taikonaute : comprenez la différence entre ces termes

Un autre terme est apparu cette année, gracieuseté de l’Agence spatiale européenne (ESA) : parastronaute, c’est-à-dire un astronaute qui a un handicap physique. En annonçant le processus de sélection de son groupe d’astronautes 2022, l’ESA a commencé à accepter des candidats présentant un handicap des membres inférieurs (qu’ils soient congénitaux ou à la suite d’une amputation), une différence de longueur de jambe ou une petite taille (moins de 1,30 mètre), ce qui serait normalement exclu.

Mais le premier parachutiste, en pratique, était l’Américaine Hayley Arceneaux, qui a participé à la mission orbitale privée « Inspiration4 », réalisée par SpaceX en septembre 2021.

Représentant « Hope » et infirmière à l’hôpital pédiatrique de l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude dans le Tennessee, Arceneaux était un patient de l’hôpital, où il a traité un cancer des os à l’âge de 10 ans. Pendant le traitement, elle a subi une intervention chirurgicale qui a installé un genou artificiel et remplacé une partie du fémur de sa jambe gauche par une prothèse en titane, ce qui a fini par laisser une jambe un peu plus courte que l’autre.

Hayley Arceneaux, équipage d’Inspiration4, la plus jeune américaine à entrer en orbite et le premier « paraastronaute ». Image : Inspiration4

Définir qui est ou n’est pas un astronaute semble facile : un astronaute est quelqu’un qui a déjà voyagé dans l’espace. À droite? Eh bien, les choses ne sont pas si simples. Tout d’abord, il est nécessaire de définir où commence l’espace. Et la réponse est : cela dépend à qui vous demandez.

Selon la Fédération aéronautique internationale (FAI), une organisation basée à Lausanne, en Suisse, la frontière de l’espace est la « ligne Kármann », une ligne imaginaire à 100 km au-dessus du niveau de la mer. Il porte le nom de Theodore von Kármán, un ingénieur et physicien hongro-américain qui a tenté de tracer cette ligne en 1957.

Mais aux États-Unis, la limite est fixée différemment. Selon les forces armées du pays, l’espace commence à 80 km au-dessus du niveau de la mer, approximativement à la frontière entre deux couches de l’atmosphère appelées la mésosphère et la thermosphère.

En d’autres termes, selon les États-Unis, le milliardaire Richard Branson, qui a atteint une altitude de 86 km à bord du vaisseau spatial VSS Unity en juillet de cette année, est allé dans l’espace. Mais selon la FAI, non.

Le milliardaire anglais Richard Branson est allé dans l’espace (ou non ?) en juillet 2021. Crédits : Reproduction/YouTube

Mais ce n’est pas seulement l’altitude qui définit qui est et n’est pas un astronaute. Le rôle joué par le voyageur dans la mission, ses objectifs, au service de qui la mission a été effectuée et même qui donne les « ailes d’astronaute » sont également des facteurs déterminants.

Le critère le plus simple est : un astronaute est une personne qui a volé dans un véhicule à plus de 80 km d’altitude au service de la NASA ou des forces militaires américaines. Un exemple est le susmentionné Alan Shepard, ou tout autre astronaute de carrière travaillant pour la NASA.

Une autre définition a été établie par la Federal Aviation Administration (FAA), l’entité qui contrôle l’industrie aérospatiale aux États-Unis. Pour elle, un « astronaute commercial » est une personne qui a parcouru 80 km ou plus en tant que membre d’équipage dans un véhicule non exploité par la NASA et qui a démontré des activités essentielles à la sécurité publique, ou qui ont contribué à la sécurité des vols spatiaux habités. Cette catégorie comprend les pilotes de Virgin Galactic Mike Melvill et Michael Massuci.

Une troisième définition est celle d’un « astronaute privé », qui serait quelqu’un qui vole vers la Station spatiale internationale (ISS) dans le cadre d’un « vol spatial à financement privé dans un véhicule commercial dédié à la mission » pour « effectuer une pré-commercialisation ou des activités commerciales approuvées sur la station spatiale ». Pour le moment, personne n’a encore reçu ce titre.