Les extraterrestres et la foi : la NASA recrute des théologiens pour apprendre comment les religions pourraient réagir à une rencontre avec des êtres de l’espace

L’agence spatiale américaine (NASA) a demandé conseil à des théologiens, des prêtres et d’autres experts religieux, afin d’anticiper comment la rencontre éventuelle avec des races extraterrestres intelligentes pourrait avoir un impact sur les religions humaines.

Selon un article publié dans le journal britannique The Times, 24 experts parmi les prêtres catholiques, les pasteurs évangéliques, les bouddhistes, les musulmans, les hindous et même les représentants des religions africaines participent à une enquête publiée par l’agence. L’idée est de stipuler les moyens par lesquels les religions peuvent se préparer à une « réunion du troisième degré » qui pourrait remettre en question certaines doctrines de la foi.

Les rencontres extraterrestres, pour l’instant, sont toujours du domaine des idées les plus éloignées de la science, mais les experts prévoient que la simple apparition d’une race extraterrestre pourrait remettre en cause le dogme religieux (Image: DanieleGay/)

« Je fais des recherches et rédige une étude sur les principaux sujets de la foi chrétienne – ce que l’on appelle souvent la » théologie systématique « – du point de vue d’autres endroits de l’univers », a déclaré Andrew Davidson, chercheur en théologie chrétienne à l’Université. de Cambridge, PhD en biochimie de l’institution et l’un des experts consultés.

« Je pense à cela à la lumière des doctrines qui parlent de la création, du péché, de la personne et de l’œuvre de Jésus-Christ, de la rédemption, de la révélation, de l’eschatologie, etc. », a-t-il commenté.

Selon Davidson, qui a un livre sur la relation entre la foi et la vie extraterrestre à paraître en 2022, face à une rencontre avec des extraterrestres, la plupart des gens « chercheraient des conseils dans leur foi ».

Une autre enquête publiée en 2017 indique que les personnes qui n’adhèrent pas fortement à une religion spécifique, mais qui apportent leur propre spiritualité, sont les plus susceptibles de croire à l’existence d’une race extraterrestre. La recherche établit que la croyance en la foi et la croyance en la vie extraterrestre peuvent provenir de la même impulsion humaine à « trouver un sens ».

La recherche est le résultat d’un partenariat entre la NASA et des théologiens du Theological Research Center (CTI), situé dans le New Jersey, aux États-Unis. Selon le directeur du centre, Will Storrar, on s’attend à ce qu’il génère « des travaux universitaires sérieux publiés dans des journaux et des livres ».

Les détails de l’enquête n’ont pas encore été publiés.

