La fusée Soyouz met 36 satellites en orbite pour la constellation OneWeb

Une fusée russe Soyouz, exploitée par le consortium européen Arianespace, a placé lundi 36 autres satellites en orbite pour la société britannique OneWeb. L’entreprise est en train de construire une constellation du même nom qui fournira un accès Internet haut débit par satellite aux consommateurs du monde entier, en particulier aux emplacements éloignés ou mal desservis par les moyens de connexion traditionnels.

La mission OneWeb Fight 12 a décollé à bord d’une fusée Soyouz 2-1B à 10 h 10 HAE du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Trois heures après leur lancement, les satellites ont été placés sur une orbite initiale à 450 km d’altitude, et seront ensuite manœuvrés vers leur orbite finale, à 1 000 km d’altitude.

Avec le lancement ce lundi, OneWeb compte 394 satellites en orbite, soit environ 60% du total de 648 satellites qu’il aura une fois la constellation terminée. Il s’agissait du huitième lancement de l’année pour OneWeb et du 15e pour Arianespace, qui a lancé samedi (25e) le télescope spatial James Webb à bord d’une fusée Ariane 5 depuis le Centre spatial guyanais de Kourou, en Guyane française.

« La demande de connectivité n’existe pas seulement sur le plan émotionnel, elle est presque viscérale », a déclaré le PDG de OneWeb, Neil Masterson, dans une interview avec Via Satellite ce mois-ci. « Nous pensons que nous avons une opportunité incroyable d’aider à mettre fin à la fracture numérique.

La concurrence est nombreuse

Le principal concurrent de OneWeb est SpaceX et sa constellation Starlink, qui compte à ce jour plus de 1 700 satellites en orbite au service des consommateurs dans plus de 20 pays. Les plans de l’entreprise, cependant, sont beaucoup plus ambitieux et incluent l’emballage de la planète dans plusieurs « coquilles » contenant jusqu’à 30 000 satellites au total, ce qui a suscité les critiques de la communauté astronomique internationale, qui craignait que l’équipement puisse nuire, et même faire des observations. de la Terre irréalisable.

Un autre concurrent est Kuiper Systems, une filiale d’Amazon qui développe le « projet Kuiper », une constellation de 3 236 satellites à large bande. En plus du service de connexion directe au consommateur, la constellation servira également à renforcer l’infrastructure du service de cloud computing de l’entreprise, Amazon Web Services (AWS), facilitant l’interconnexion des différents centres de données.

La fusée Atlas V de United Launch Alliance sera utilisée pour lancer des satellites pour le « projet Kuiper » d’Amazon. Image : Image : Bill Morson /

Cependant, jusqu’à présent, aucun satellite du projet Kuiper n’a été lancé. La licence de la Federal Communications Commission (FCC), l’agence gouvernementale américaine qui contrôle l’industrie des télécommunications dans le pays, à l’instar de notre Anatel, oblige Amazon à mettre en service au moins la moitié de la constellation, soit environ 1 618 satellites, jusqu’en juillet 2026. .

Contrairement à SpaceX, qui lance ses satellites à bord de ses propres fusées Falcon 9 réutilisables, les satellites du projet Kuiper sont conçus pour être lancés par différents types de fusées. En avril de cette année, Amazon a annoncé un contrat avec United Launch Alliance (ULA) pour neuf lancements utilisant des fusées Atlas V.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !