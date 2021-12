La grippe aviaire tue 2 000 hérons et en infecte 10 000 autres dans la réserve d’Israël

Chaque année, les autorités écologiques d’Israël sont confrontées à une épidémie de grippe aviaire, mais en 2021, la maladie est apparue avec le plus grand pouvoir infectieux et a déjà tué 2 000 hérons, en plus d’en infecter 10 000 autres, dans une réserve de conservation de l’environnement. Selon les autorités, le nombre de décès est « exceptionnel ».

Entre les mois d’octobre et décembre, les hérons commencent le processus de migration, se dirigeant vers l’Afrique en nombre qui dépasse la barre des 100 000 animaux. À mi-chemin, les hérons ont tendance à s’arrêter dans la vallée de Hulla, au nord d’Israël, presque à mi-chemin de ce voyage.

Les hérons migrent vers l’Afrique à la fin de l’année, faisant escale dans une vallée du nord d’Israël : le pays fait face à une crise de grippe aviaire (Image : Protasov AN/)

Cette année, les experts estiment qu’environ 40 000 oiseaux n’ont pas repris leur migration et se sont arrêtés dans la vallée. Mais avec le pays connaissant une épidémie de grippe aviaire (H5N1), la région est devenue un lieu fertile pour des infections plus puissantes.

Le H5N1 n’a pas beaucoup de cas d’infection chez l’homme : selon le site des Centers for Disease Control (CDC) américains, depuis novembre 2003, il y a eu un peu plus de 700 cas humains de grippe aviaire dans les régions que traversent habituellement les hérons. comme l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient.

Bien que rare, cependant, un cas d’infection à H5N1 peut poser plusieurs problèmes : sur les quelques cas mentionnés par le CDC, environ 60 % d’entre eux ont entraîné le décès de la personne infectée. Cette grippe attaque généralement le système respiratoire, provoquant des problèmes tels que la pneumonie et l’insuffisance respiratoire.

Le CDC affirme que la mortalité humaine la plus élevée due à cette grippe se situe entre 10 et 19 ans, mais elle affecte généralement également les jeunes enfants et les adultes jusqu’à 40 ans.

Dans le cas d’Israël, le ministère de l’Agriculture du pays a déclaré que la grippe aviaire a probablement commencé avec des élevages de poulets dans la région du nord, ce qui a fini par faciliter l’infection des hérons – bien que très rare, il y a des moments où les plus gros oiseaux – qui sont des prédateurs opportunistes – mangé quelques-uns des plus petits oiseaux.

Une mesure de confinement prise par le ministère a été de suspendre l’approvisionnement et la vente d’œufs de poule sur les marchés israéliens, mais jusqu’à présent, il n’y a toujours aucune information sur des projets concernant les hérons.

