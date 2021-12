Lors du dernier vol de l’année, la Chine lance un satellite d’observation des ressources

Clôturant une année 2021 très productive pour son programme spatial, la Chine a lancé dimanche dernier (26) un satellite Ziyuan-1 pour l’observation des ressources naturelles de la Terre. Au total, la nation asiatique a déjà effectué plus de 50 vols dans l’espace, y compris des équipages vers sa station spatiale, le lancement de satellites et même un rover vers Mars.

La ligne Ziyuan (« Ressource » en mandarin) est utilisée par la Chine comme satellite d’observation pour capturer des images haute résolution de la surface, ce qui aide les entités gouvernementales à surveiller l’utilisation et la disponibilité des ressources naturelles, à gérer les catastrophes climatiques et à promouvoir la surveillance écologique.

Le lancement du satellite d’observation est le 53e lancement de la Chine en 2021, établissant un nouveau record pour son programme spatial (Image : CNSA/Autorisation)

Le dernier modèle – Ziyuan-1 02E – a quitté le centre de lancement situé à Taiyuan à 00h11 HAE, encapsulé dans une fusée Chang Zheng 4C et accompagné d’un satellite radio CubeSat.

Au total, il y a eu neuf lancements de la ligne Ziyuan – dont six ont été réalisés en partenariat avec le Brésil, via le programme CBERS (acronyme de « China-Brazil Earth Resource Satellites », en traduction littérale). Trois autres Ziyuan (appelés Ziyuan-3) ont été libérés au cours des 20 dernières années, mais ils ne sont pas considérés comme faisant partie de la ligne principale et ont des attributions militaires.

Son compagnon était surnommé Xiwang-3, ou simplement « XW-3 », et se compose de six petits CubeSats couplés ensemble, lui donnant une taille de 30x20x10 centimètres (cm) et une masse d’un peu plus de 10 kilogrammes (kg).