30 jours de tension : découvrez la suite du télescope spatial James Webb

Il pourrait même sembler que le lancement du télescope spatial James Webb samedi dernier (25) a marqué la fin d’un voyage commencé il y a 25 ans. Mais en fait, ce n’était qu’une étape de plus dans la mission la plus coûteuse de l’histoire de la NASA, conçue pour percer les mystères des origines des premières galaxies et de la composition des atmosphères des exoplanètes.

Le lancement a été, oui, un moment critique. Après tout, toute faille dans le processus, d’une erreur de calcul de la durée de l’impulsion générée par la fusée à un échec dans la séparation du télescope, pourrait mettre fin à la mission avant même que les premières données ne soient collectées.

Mais les 30 prochains jours seront encore plus critiques : c’est la période de « mise en service », où une série d’opérations devra être exécutée en séquence avec une précision absolue, tandis que le télescope se déploie littéralement pour prendre sa configuration finale et que ses instruments sont préparés pour opération.

Mettre JWST en service, c’est comme assembler un puzzle.

Mettre en service un équipement sophistiqué comme le JWST n’est pas aussi simple que d’appuyer sur un bouton une fois qu’il est en orbite. Il y a toute une période de préparation et de test, au cours de laquelle les ingénieurs s’assureront que le télescope et ses instruments sont en position, fonctionnent comme prévu et sont prêts pour leur mission principale.

Selon Keith Parrish, directeur de l’observatoire James Webb et responsable de la mise en service, l’ensemble du processus peut prendre jusqu’à six mois. « Cela commence par le premier jour d’activités, qui consiste à entrer en toute sécurité en orbite […] Nous définissons « sûr » comme suit : Webb parle au sol, ses panneaux solaires sont étendus et génèrent de l’électricité et nous sommes en route pour le point L2 ».

12 heures et demie après le lancement, une manœuvre de correction de cap est effectuée pour s’assurer que le télescope se déplace dans la bonne direction et à la bonne vitesse pour atteindre L2. Deux jours plus tard, une deuxième manœuvre de correction peut être effectuée, si nécessaire.

Trois ou quatre jours après le lancement, l’une des parties les plus importantes de la mission commence : le déploiement. C’est le moment où les instruments se déplient et les choses se « mettent en place ». Considérez-le comme le moment où vous commencez à ouvrir des boîtes après un déménagement.

Le premier élément à mettre en œuvre est le pare-soleil, composé de cinq couches d’un matériau très fin et brillant, conçu pour protéger le télescope et ses instruments de la lumière et de la chaleur du soleil.

Viennent ensuite les miroirs : le miroir primaire de James Web, celui composé de 18 panneaux hexagonaux dorés, part dans l’espace plié en trois parties, et a besoin d’être déplié. Il y a aussi le miroir secondaire, qui va concentrer la lumière réfléchie par le primaire et la diriger vers les instruments scientifiques. Il est monté sur une sorte de « trépied », qui s’installe devant le miroir principal.

« Nous pensons qu’entre le 10e et le 14e jour, nous aurons les miroirs primaire et secondaire entièrement déployés », a déclaré Parrish. Ensuite, l’équipe responsable des systèmes optiques utilisera des micromoteurs pour aligner chacun des 18 panneaux qui composent le miroir principal. Environ 30 jours après le lancement, il sera confirmé que tout l’équipement a été déployé avec succès.

Mais ce n’est pas tout…

Mais la tension ne s’arrête pas là. L’étape suivante consiste à déclencher les propulseurs pour une dernière correction de cap sur le chemin de L2. Une fois sur place, le rythme des opérations ralentit un peu. Il faudra trois à quatre mois pour que le télescope soit suffisamment froid, presque proche du zéro absolu, pour que ses instruments fonctionnent. Pendant cette période, l’équipe optique continuera à affiner le positionnement des miroirs, et l’instrument FGS, chargé de guider le télescope, sera activé.

Ensuite, le contrôle est passé aux équipes qui exploiteront les instruments JWST. « Nous avons quatre instruments et [essas equipes] fera une série d’exercices d’étalonnage avec eux. Ces exercices vont de la mesure de la stabilité thermique à l’observation des zones sombres et à l’élimination de tous les artefacts sur les instruments qui pourraient interférer avec les observations scientifiques.

Cette dernière étape devrait prendre environ deux mois, mettant fin à un total de six mois de mise en service. Si tout se passe comme prévu, James Webb sera prêt à commencer à regarder l’univers.

