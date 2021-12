Plus de 70 planètes nomades ont été découvertes près de la Voie lactée

Des astronomes de l’Université de Bordeaux, en France, ont étudié les données de 20 ans d’observation spatiale et ont trouvé quelque part entre 70 et 170 planètes nomades dans une région proche de la Voie lactée, connue sous le nom d' »association stellaire Scorpion supérieur ».

Une « planète nomade » est comprise comme une planète qui n’a pas sa propre étoile en orbite, naviguant dans l’espace de manière plus libre et plus égarée. À certains égards, ces corps célestes sont également appelés « errants » ou « orphelins ».

Les points rouges sur l’image montrent plus de 100 planètes nomades identifiées dans une nouvelle étude par des astronomes en France (Image : Université de Bordeaux/Reproduction)

Selon l’auteur principal de l’étude, Núria Miret-Roig, toutes les planètes identifiées ont à peu près la même taille que Jupiter, la plus grande de notre système solaire. De plus, le spécialiste rapporte que la découverte double le volume de planètes nomades connues, doublant ainsi le nombre identifié depuis la première découverte du genre, dans les années 1990.

Avec Hervé Bouy, également de Bordeaux, les deux astronomes ont utilisé des informations recueillies lors de décennies de surveillance des observatoires NOIRLab de la National Science Foundation (NSF) des États-Unis, ainsi que de plusieurs autres télescopes de l’ESO, de Subaru et du télescope France-Canada-Hawaï. .

« Le trésor d’informations disponibles dans les archives du NOIRLab était essentiel à cette étude », a déclaré Bouy. « Nous avions besoin d’images à grande profondeur dans les champs optiques et infrarouges, réparties sur une longue période. Alors le Caméra à énergie noire et le NOUVELLE ENTREPRISE étaient très attractifs pour notre projet car ce sont les caméras grand angle les plus sensibles au monde.

En règle générale, les planètes nomades sont découvertes par un processus connu sous le nom de «microlentille», où les astronomes observent de petits changements dans l’alignement entre une exoplanète et une étoile. Le problème est que des événements comme celui-ci sont très rares, et quand ils se produisent, ce n’est qu’une fois, donc d’autres observations deviennent impossibles.

Dans le cas de la nouvelle étude, la méthode utilisée était différente : bien qu’elles n’aient pas d’étoile rayonnant de luminosité dans leurs directions, ces planètes sont encore assez chaudes pour briller intérieurement, même après des millions d’années de leur formation. Par conséquent, des caméras dotées d’une sensibilité infrarouge seraient capables de les percevoir.

L’équipe dirigée par Miret-Roig a mesuré la luminosité de tous les membres de l’association stellaire Superior Scorpio, située à 420 années-lumière de la Terre, en combinant ces mesures avec la façon dont ces corps se déplacent dans le ciel.

« Nous avons mesuré les moindres mouvements, couleurs et luminosités de dizaines de millions de sources sur une vaste zone du ciel », explique-t-elle. « Cela nous a permis d’identifier de manière fiable même les objets les plus obscurs de cette région. »

Il n’y a toujours pas de consensus sur l’origine des planètes nomades. Certains croient qu’ils se forment à partir de l’effondrement d’un nuage de gaz trop petit pour créer une étoile, tandis que d’autres croient à la « théorie de l’éjection », où les planètes sont venues en orbite autour d’une étoile, mais par un mécanisme encore inconnu, elles ont été expulsé de sa trajectoire, s’égarant.

