James Webb : L’antenne à large bande du télescope s’active

La NASA a annoncé ce dimanche (26) que le Gimballed Antenna Assembly (GAA), l’un des principaux ensembles d’antennes de communication pour le télescope spatial James Webb (JWST), a été activé avec succès. Il comprend une parabole haut débit qui se chargera d’envoyer, deux fois par jour, pas moins de 28,6 Go de données scientifiques aux équipes sur Terre.

Selon l’agence, des capteurs de température et de stress répartis dans le télescope ont également été activés avec succès. En conséquence, vos données sont désormais disponibles pour les ingénieurs qui surveillent le système thermique et structurel du vaisseau spatial.

La veille, le samedi (25), une manœuvre de correction d’itinéraire appelée Mid-Course Correction Burn 1a (MCC-1a) a été exécutée avec succès. D’une durée de 56 minutes, il a démarré à 9h50 HAE et a permis de placer le JWST sur une trajectoire vers le point de Lagrange L2 sur le système Terre/Soleil, sa destination finale.

La manœuvre était nécessaire car la fusée Ariane 5 qui a emmené le télescope dans l’espace lors de son lancement lui a donné moins de poussée que nécessaire. C’était exprès : si Webb prenait trop d’élan, il ne pourrait pas se retourner pour revenir sur Terre, car cela exposerait directement l’optique et la structure du télescope au Soleil, les surchauffant et interrompant la mission scientifique avant même qu’elle ne commence.

C’est un euphémisme : le télescope, qui doit fonctionner à des températures proches du zéro absolu, serait « cuit ». Pour éviter cela, la NASA augmente l’accélération progressivement, en trois étapes. En gardant l’analogie culinaire, c’est comme un cuisinier qui ne met que le sel dans la recette juste avant de servir le plat. Après tout, il est plus facile d’ajouter du sel que de le retirer.

Deux autres manœuvres de correction sont programmées avant que le JWST n’atteigne sa destination. Le prochain est la correction à mi-parcours Burn 1b (MCC-1b) et devrait avoir lieu ce lundi (27). Selon la NASA, il a une courte durée et sera exécuté avant le déploiement du bouclier qui protège James Webb du rayonnement solaire. La dernière manœuvre, MCC-2, sera effectuée 29 jours après le lancement, et placera le télescope sur une orbite idéale autour du point de Lagrange L2.

Le télescope spatial James Webb est la mission la plus chère de l’histoire de la NASA, estimée à près de 10 milliards de dollars. Parmi ses objectifs figurent l’observation de la formation des premières galaxies, il y a 13,5 milliards d’années, et la détermination de la composition de l’atmosphère des exoplanètes, nom donné aux planètes extérieures à notre système solaire.

